EKONOMİ
15 Ocak 2023 - 00:15

Marketlerden sonra onlar da harekete geçti! Bu sektörlerde sabit fiyat devri başladı: Tek kuruş zam yok!

Artan fiyatların ardından birçok markette başlayan sabit fiyat uygulaması farklı sektörlerde de uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda giyimden mobilyaya kadar birçok sektör fiyatları sabitledi. İşte, sabit fiyat uygulamasına geçen sektörler...

EKONOMİ
15 Ocak 2023 - 00:15
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Marketlerden sonra onlar da harekete geçti! Bu sektörlerde sabit fiyat devri başladı: Tek kuruş zam yok!


Yeni yılda birçok zincir market, enflasyonla mücadele kapsamında Ocak ayı boyunca ürün fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Zincir marketlerde alınan kararın ardından pek çok sektör de fiyat sabitleme uygulamasına gittiğini açıkladı.

SABİT FİYAT UYGULAMASI NE OLUYOR?

Enflasyon oranlarını düşürmek amacı ile sektörlerin ürünlerine zam yapmaması ve sabit fiyatla satışa sunmasıdır.

SABİT FİYAT UYGULAMASI HANGİ SEKTÖRLERDE UYGULANIYOR?



Gıda sektöründe başlayan sabit fiyat uygulaması artık mobilya, giyim, züccaciye, kitap ve kozmetik gibi sektörlerde de uygulanacak.

 sabit fiyat uygulaması

ENFLASYONUN DÜZELMESİNİ SAĞLAYACAK

Sabit fiyat uygulamasından enflasyonun olumlu etkilenmesi beklenirken, enflasyonda düzelmeler olacağı da ön görülüyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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