Marketlerden sonra onlar da harekete geçti! Bu sektörlerde sabit fiyat devri başladı: Tek kuruş zam yok!

Yeni yılda birçok zincir market, enflasyonla mücadele kapsamında Ocak ayı boyunca ürün fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Zincir marketlerde alınan kararın ardından pek çok sektör de fiyat sabitleme uygulamasına gittiğini açıkladı.
SABİT FİYAT UYGULAMASI NE OLUYOR?Enflasyon oranlarını düşürmek amacı ile sektörlerin ürünlerine zam yapmaması ve sabit fiyatla satışa sunmasıdır.
SABİT FİYAT UYGULAMASI HANGİ SEKTÖRLERDE UYGULANIYOR?
Gıda sektöründe başlayan sabit fiyat uygulaması artık mobilya, giyim, züccaciye, kitap ve kozmetik gibi sektörlerde de uygulanacak.