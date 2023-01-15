Marketlerden sonra onlar da harekete geçti! Bu sektörlerde sabit fiyat devri başladı: Tek kuruş zam yok!







SABİT FİYAT UYGULAMASI NE OLUYOR?

SABİT FİYAT UYGULAMASI HANGİ SEKTÖRLERDE UYGULANIYOR?







ENFLASYONUN DÜZELMESİNİ SAĞLAYACAK

Yeni yılda birçok zincir market, enflasyonla mücadele kapsamında Ocak ayı boyunca ürün fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Zincir marketlerde alınan kararın ardından pek çok sektör de fiyat sabitleme uygulamasına gittiğini açıkladı.Enflasyon oranlarını düşürmek amacı ile sektörlerin ürünlerine zam yapmaması ve sabit fiyatla satışa sunmasıdır.Gıda sektöründe başlayan sabit fiyat uygulaması artık mobilya, giyim, züccaciye, kitap ve kozmetik gibi sektörlerde de uygulanacak.Sabit fiyat uygulamasından enflasyonun olumlu etkilenmesi beklenirken, enflasyonda düzelmeler olacağı da ön görülüyor.