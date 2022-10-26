Markette 250 TL alışveriş yaptıysanız hemen SMS atın: 60 TL hediye ediliyor







250 TL'lik market alışverişinin 60 TL'si Akbank'tan







Son gün 31 Ekim

Market alışverişi harcamaları her geçen gün artarken bankalardan vatandaşlara destek yağıyor. Vatandaşların alışveriş tutarlarına göre birçok banka tarafından hediye TL hediye ediliyor. Akbank tarafından yapılan kampanya duyurusunda göre, Akbank'ın resmi İnternet sitesinde üzerinden yapılacak market alışverişlerinde 250 TL detayı dikkat çekti.Akbank'ın internet sitesinden yapılan kampanya duyurusuna göre, marketlerden 250 TL tutarında alışveriş yapanlara 60 TL hediye chip para verilecek. Akbank'ın market kampanyasına katılarak 60 TL hediye kazanmak isteyenlerin mutlaka cep telefonlarından SMS göndermeleri gerekiyor. SMS göndermeyip kampanyaya katılmadan yapılan harcamalarda söz konusu tutar hediye edilmeyecek. Kampanyaya katılmak isteyenlerin ilk harcamadan önce Akbank Mobil'den ilgili kampanyayı bularak ' hemen katıl ' butonuna tıklamanız gerekiyor. Ya da telefonlarının kısa mesaj bölümünden "Market" yazıp 4566'ya SMS göndermeliler.Akbank'ın market kampanyasına 1 Ekim - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu nedenle Akbank müşterilerinin 32 Ekim'e kadar yukarıda belirtilen kanallar üzerinden başvurularını gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Kampanya kapsamında bireysel Akbank Kart ile tek seferde yapılacak ikinci ve sonraki 250 TL ve üzeri market, manav ve şarküteri harcamalarında 20 TL, toplam 60 TL kartlarına hediye olarak yansıtılacak. 250 liralık ilk harcama yapılmadan önce kart sahibinin Akbank Mobil üzerinden ya da MARKET yazıp 4566 numarasına SMS göndermesi şart koyuluyor. SMS gonderildikten sonra Akbank tarafından 'kampanyaya kayıt oldunuz' şeklinde bir geri bildirim gönderilecek. Akbank Mobil, Juzdan ya da SMS ile kayıt yaptırmayan müşterilerin market harcamaları kampanya kapsamına dahil edilmeyecek. Bu nedenle mutlaka kampanyaya katılmak gerekiyor. Kampanya detayları incelendiğinde, kampanyadan yalnızca açık bireysel asıl Akbank Kart sahiplerinin yararlanabileceği belirtiliyor. Ayrıca aynı gün aynı iş yerinden yapılan işlemlerde yalnızca ilk harcama kampanya dahilinde tutuluyor. Akbank'ın market kampanyasına katılarak toplam 60 TL chip para hediyesi kazanmak isteyenler, başvurularını 31 Ekim 2022 gününe kadar yapabilecekler.