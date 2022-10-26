EKONOMİ
26 Ekim 2022 - 17:38

Markette 250 TL alışveriş yaptıysanız hemen SMS atın: 60 TL hediye ediliyor

Market alışverişlerinde harcadıkça kazanmak mümkün. Kampanyaya katılanlara 60 TL chip para hediye edilecek. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ
26 Ekim 2022 - 17:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Markette 250 TL alışveriş yaptıysanız hemen SMS atın: 60 TL hediye ediliyor


Market alışverişi harcamaları her geçen gün artarken bankalardan vatandaşlara destek yağıyor. Vatandaşların alışveriş tutarlarına göre birçok banka tarafından hediye TL hediye ediliyor.

Akbank tarafından yapılan kampanya duyurusunda göre, Akbank'ın resmi İnternet sitesinde üzerinden yapılacak market alışverişlerinde 250 TL detayı dikkat çekti.

250 TL'lik market alışverişinin 60 TL'si Akbank'tan



Akbank'ın internet sitesinden yapılan kampanya duyurusuna göre, marketlerden 250 TL tutarında alışveriş yapanlara 60 TL hediye chip para verilecek.

Akbank'ın market kampanyasına katılarak 60 TL hediye kazanmak isteyenlerin mutlaka cep telefonlarından SMS göndermeleri gerekiyor. SMS göndermeyip kampanyaya katılmadan yapılan harcamalarda söz konusu tutar hediye edilmeyecek.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin ilk harcamadan önce Akbank Mobil'den ilgili kampanyayı bularak ' hemen katıl ' butonuna tıklamanız gerekiyor. Ya da telefonlarının kısa mesaj bölümünden "Market" yazıp 4566'ya SMS göndermeliler. 

Akbank

Son gün 31 Ekim

Akbank'ın market kampanyasına 1 Ekim - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu nedenle Akbank müşterilerinin 32 Ekim'e kadar yukarıda belirtilen kanallar üzerinden başvurularını gerçekleştirmiş olması gerekiyor.

Kampanya kapsamında bireysel Akbank Kart ile tek seferde yapılacak ikinci ve sonraki 250 TL ve üzeri market, manav ve şarküteri harcamalarında 20 TL, toplam 60 TL kartlarına hediye olarak yansıtılacak. 

250 liralık ilk harcama yapılmadan önce kart sahibinin Akbank Mobil üzerinden ya da MARKET yazıp 4566 numarasına SMS göndermesi şart koyuluyor. SMS gonderildikten sonra Akbank tarafından 'kampanyaya kayıt oldunuz' şeklinde bir geri bildirim gönderilecek.

Akbank Mobil, Juzdan ya da SMS ile kayıt yaptırmayan müşterilerin market harcamaları kampanya kapsamına dahil edilmeyecek. Bu nedenle mutlaka kampanyaya katılmak gerekiyor.

Kampanya detayları incelendiğinde, kampanyadan yalnızca açık bireysel asıl Akbank Kart sahiplerinin yararlanabileceği belirtiliyor. Ayrıca aynı gün aynı iş yerinden yapılan işlemlerde yalnızca ilk harcama kampanya dahilinde tutuluyor.

Akbank'ın market kampanyasına katılarak toplam 60 TL chip para hediyesi kazanmak isteyenler, başvurularını 31 Ekim 2022 gününe kadar yapabilecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Üç harfli üç bankadan ihtiyaç kredisinde faiz indirimi! Ayda 730 liraya 20.000 TL kredi
Üç harfli üç bankadan ihtiyaç kredisinde faiz indirimi! Ayda 730 liraya 20.000 TL kredi
4A, 4B, 4C emeklilerine tek seferlik 500 TL ödenecek! Başvuru için son 5 gün
4A, 4B, 4C emeklilerine tek seferlik 500 TL ödenecek! Başvuru için son 5 gün
TCMB'DEN referans faiz oranınında indirim! Kasım ayı için 177 baz puan düşürüldü
TCMB'DEN referans faiz oranınında indirim! Kasım ayı için 177 baz puan düşürüldü
Bu iddia çok konuşulur: Asgari ücretin ocak ayında 10 bin liraya sabitleneceği öne sürüldü!
Bu iddia çok konuşulur: Asgari ücretin ocak ayında 10 bin liraya sabitleneceği öne sürüldü!
SSK, Bağkur, Emekli Sandığından maaş alanlar! Vakıfbank 5000 TL yatıracak
SSK, Bağkur, Emekli Sandığından maaş alanlar! Vakıfbank 5000 TL yatıracak
Dev bankalardan altın tahmini! FED'in kararı altın fiyatlarında deprem yaratacak
Dev bankalardan altın tahmini! FED'in kararı altın fiyatlarında deprem yaratacak
Son Haberler
Bankkart'ı olanlara Cumhuriyet Bayramı hediyesi: Hesaplarına 150 TL yüklenecek
Bankkart'ı olanlara Cumhuriyet Bayramı hediyesi: Hesaplarına 150 TL...
Terör propagandası yapmakla suçlanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!
Terör propagandası yapmakla suçlanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı...
Kadir Ezildi'nin annesi kocasının ailesinden gördüğü zulmü gözyaşları içinde anlattı
Kadir Ezildi'nin annesi kocasının ailesinden gördüğü zulmü gözyaşları...
Almanya'da esrar satış ve kullanımına izin çıktı!
Almanya'da esrar satış ve kullanımına izin çıktı!
Google'ın birçok kişiyi şok eden kararı bazı Windows kullanıcılarını üzecek!
Google'ın birçok kişiyi şok eden kararı bazı Windows kullanıcılarını...
Kadınların toplumdaki statülerine dikkat çeken Sümeyye Erdoğan'dan babasını kızdıracak sözler!
Kadınların toplumdaki statülerine dikkat çeken Sümeyye Erdoğan'dan...
Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek kilit yöntem! Kimse bilmiyor
Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek kilit yöntem! Kimse...
Üç harfli üç bankadan ihtiyaç kredisinde faiz indirimi! Ayda 730 liraya 20.000 TL kredi
Üç harfli üç bankadan ihtiyaç kredisinde faiz indirimi! Ayda 730...
4A, 4B, 4C emeklilerine tek seferlik 500 TL ödenecek! Başvuru için son 5 gün
4A, 4B, 4C emeklilerine tek seferlik 500 TL ödenecek! Başvuru için...
Yeni boşanan Hadise'den nispet yapar gibi pozlar! Beyaz bornozu heyecanlandırdı
Yeni boşanan Hadise'den nispet yapar gibi pozlar! Beyaz bornozu heyecanlandırdı
e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin
e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin
Masterchef'te soğuk rüzgarlar esti! Somer şeften Fatmanur'a zehir zemberek sözler
Masterchef'te soğuk rüzgarlar esti! Somer şeften Fatmanur'a zehir zemberek...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ne zaman, nerede, saat kaçta? ABB Duman konseri ücretsiz mi?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ne zaman, nerede, saat kaçta?...
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor! Şartlar açıklandı
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor!...
Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim daha geldi!
Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim...