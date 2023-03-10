Marketten alışveriş yapanlara duyuruldu! 9 gününüz kaldı: 150 TL para iadesi yapılacak

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Ziraat Bankası geçtiğimiz günlerde müşterileri için yeni bir market alışverişi kampanyası duyurdu. Kampanya sadece 10 gün geçerli. 16 Mart'ta sona erecek. Bu süre zarfında katılımcı işyerlerinden bakkal, market, manav, kasap ve şarküteri ürünleri satın alan müşteriler 150 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanabilir.Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya "MARKET" yazıp 4757'ye gönderilem SMS İLE kampanyaya katılabilir. Ancak ödülleri kullanabilmek için alışveriş öncesi kampanyaya katılmış olmak gerekiyor.Bankkart ile katılımcı üyelerden tek seferde yapılan her 300 TL ve üzeri alışveriş için müşteriler en fazla 150 TL olmak üzere 25 TL Bankkart Lira kazanabiliyor. İşlemlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinden ve Bankkart POS'undan yapılması zorunlu. Aynı gün içerisinde aynı üye işyerinden yapılan ilk işlem kampanyaya dahil edilecek. E-ticaret işlemleri kampanyaya dahil değil.Kampanya süresince kazanılan Bankkart Lira'lar anında karta yüklenecek. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Free ürünleri kampanya dışında yer alıyor. Sadece asıl kart sahiplerinin katılabildiği kampanyaya; kart yükleme işlemleri, nakit çekim, ön provizyon, iade, iptal ve Bankkart Lira kullanım işlemleri de dahil değil.