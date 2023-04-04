Marmara'da ikili deprem beklentisi! Biri büyük, biri küçük olacak: Tarih verildi







İSTANBUL'DA 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE...





OLASI İSTANBUL DEPREMİ SENARYOSU







Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'te yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve hiçbir yerin depremden etkilenmeyecek hiçbir yerin olmadığını söyledi.Özellikle İstanbul ile ilgili endişelerini dile getiren Ersoy, olası bir İstanbul depremi için 7 ila 7.5 büyüklüğüne dikkat çekti ve en kötü senaryonun 7.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu belirtti. Ancak İstanbul'un sadece bir tane deprem üretmediğinin altını çizen Ersoy, tarihe bakıldığında bir yıl içinde iki tane 7'den büyük deprem yaşandığını hatırlattı. Depremin ne zaman meydana gelebileceği konusunda ise açık bir tarih vermek mümkün olmadığını belirten Ersoy, her zaman için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirterek, Türkiye'de depremden etkilenmeyecek hiçbir yer olmadığını söyledi. Olası İstanbul depremi için 7 ve 7.5 büyüklüğüne dikkat çeken Ersoy, İstanbul'un tarihine bakıldığında bir yıl içinde iki tane 7'den büyük deprem üretebildiğine dikkat çekti. Ancak depremin ne zaman olabileceğine ilişkin kesin bir tarih veremeyeceğini ifade eden Ersoy, süreç geçtikçe olasılığın arttığını belirtti. Ersoy, İstanbul depremi kapsamında milli seferberlikle çalışmaların başlaması gerektiğini vurgulayarak, acil binalardan başlamak üzere İstanbul'un hazırlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin her yerinde deprem oluşturabilecek fay zonlarının bulunduğuna dikkat çeken Ersoy, sismik boşlukların kırılma potansiyeli olan bölgeler olduğunu söyledi. Marmara Denizi'nin içinde bulunan gerilimli ama depreme meydana gelmeyen bir bölgenin bulunduğunu dile getiren Ersoy, uzun süredir deprem olmayan bölgelerde sağlam ve zeminin jeolojik yapısına uygun binaların inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.