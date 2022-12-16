Marmara Denizi müsilajdan kurtuldu

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Marmara Denizi ile ilgili araştırmalarda bulundu. Yapılan tespitle müsilaj dönemi artan mikrobiyolojik etkinlerin en aza indirildiği müsilaj önceki dönem noktasına gelindiği görüldü. Marmara Denizinde görülen müsilajın halk sağlığına nasıl etki ettiği yönünde çalışmalar yapılmaya başlandı. Yapılan çalışmaların sonuç verdiği müsilajın etkilerinin yok olduğu görüldü. Bir daha tekrarlanmaması adına yapılan incelemeler raporlaştırılarak ilgili kurumların bilgisine sunuldu. Neden bu tarz bir hadisenin Marmara Denizinde görüldüğüne dair çeşitli önermeler olsa da tam kanıtlı bir bilimsel veri adına çalışmaların sürdüğü ancak musilajın anlık etkilerinin kesin bir şekilde Marmara Denizini terk ettiği tespit edildi. Marmara Denizi hakkında yapılan çalışmaların detaylarının kamuoyu nezdinde paylaşılması bekleniyor.

