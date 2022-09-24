Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri ihbar üzerine bölgeye Kılavuz Kaptan ve NAZIM Tur römorkörünü gönderdi. Yük gemisi, Kıyı Emniyeti'nin gönderdiği 12 römorkör refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirledi. KEGM tarafından yapılan paylaşımda ise, “MY MERAY isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız, Nazım Tur ve Kurtarma 12 römorkörlerimiz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi” ifadeleri kullanıldı. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 13:45
Marmara Denizi'nde makinesi arıza yapan gemi Ahırkapı'ya demirledi
Mısır'dan Kavgaz'a seyir halindeyken Bakırköy açıklarında makine arızası yapan ‘MY Meray' isimli dökme yük gemisi, römorkörler refakatinde Ahırkapı'ya demirledi.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 13:45
EDİTOR
İlginizi Çekebilir