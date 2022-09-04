GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 08:54

Marmara Denizi ve Büyükçekmece'deki balık halinde denetim

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi ve Büyükçekmece'deki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balık denetimi yapıldı. Denetimlerde 19 kefal balığına el konulurken toplamda 14 bin 160 Türk Lirası ceza kesildi.

GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 08:54
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Marmara Denizi ve Büyükçekmece’deki balık halinde denetim


Geçtiğimiz günlerde son bulan denizlerdeki av yasağının ardından balıkçılar ‘Vira Bismillah' diyerek denizlere açılmaya devam etmekte. Bu kapsamda denizlerdeki avcılık hareketini incelemek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlık ekipler Marmara Denizi'ndeki faaliyetleri yerinde takip etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve ekipler, Zeytinburnu ve Beyikdüzü arasında kalan bölgede, balıkçı teknelerindeki evrakları ve tutulan balıkların boylarını kontrol etti. Daha sonra Büyükçekmece'de bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne gelen ekipler, burada da satışa sunulan ve depoda saklanan balıkların boylarını ölçtü. Yapılan boy ölçümlerinde yasal sınırın altında kalan 15 kasa sarıkulak kefal balığına el konulurken, toplamda da 14 bin 160 Türk Lirası ceza kesildi.

“Yasaklara uymayan balıklara el koyup, hayır kurumlarına bağışlıyoruz”



İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Adaların bir bölümü gırgır avcılığına yasak. Marmara Denizi ve Boğazlar'da trol balıkçılığı yasak. Buralarda boy, zaman ve yer yasaklarına bakıyoruz. İçinde bulunduğumuz halde de satış alanında, depolarda, mezat alanında ve girişlerde boy yasaklarına ve tür yasaklarına uyup uymadıklarına bakıyoruz. Örneğin, boy yasaklarında hamsinin 9 santimetre, istavritin 13 santimetre, palamudun 25 santimetre, lüferin ise 18 santimetre olması gerekiyor. Boy yasağına uymayan kefal balığına el koyduk. Bu balıklar Kızılay, Darülaceze gibi hayır kurumlarına bağışlanacak” dedi.

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