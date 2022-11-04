Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Akşam ve gece saatlerine dikkat







Hava durumuna ilişkin uyarılar peş peşe geldi







Hava sıcaklığı ve rüzgar ile ilgili uyarı

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Batı Karadeniz

Orta ve Doğu Karadeniz

Doğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu sabah erken vakitlerde vatandaşları uyardı. MGM, yaptığı açıklamalarda bugünden itibaren hava durumunun nasıl değişiklik göstereceğini belirtti. Yapılan açıklamada illere ve bölgelere göre hava durumları açıklandı. Özellikle de Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiği söylendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada yer yer sisli yer yer yağışlı anların yaşanacağını söyledi. Açıklamada şu detaylara yer verildi:“Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Sinop ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin, Ardahan’ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin’in yüksekleri ile Ardahan’ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.”Yapılan uyarılar doğrultusunda hava sıcaklığı ile alakalı kayda değer değişikliklerin beklenmediği dile getirilirken ülkenin batı kesimlerinde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor. Bunun yanı sıra diğer bölgelerde ise sıcaklığın 2 ila 4 derece üzerinde olacağı düşünülüyor. Rüzgarın genelde kuzey tarafından gelmesi beklenirken öncelikle Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde zaman zaman ise yurdun güney tarafında hafif, yer yer ise orta kuvvette olacağı açıklandı.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kırklareli °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Çanakkale °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu İstanbul °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu Kocaeli °C, 23°C Parçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Afyonkarahisar °C, 20°C Az bulutlu ve açık Denizli °C, 25°C Az bulutlu ve açık İzmir °C, 28°C Az bulutlu ve açık Muğla °C, 26°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana °C, 27°C Az bulutlu ve açık Antalya °C, 26°C Az bulutlu ve açık Hatay °C, 25°C Az bulutlu ve açık Isparta °C, 23°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Ankara °C, 19°C Az bulutlu ve açık Eskişehir °C, 21°C Az bulutlu ve açık Kayseri °C, 18°C Az bulutlu ve açık Konya °C, 19°C Az bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ile Kastamonu kıyılarının öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bolu °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Kastamonu °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı Sinop °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı Zonguldak °C, 18°C Parçalı ve az bulutluParçalı, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin °C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı olması bekleniyor. Samsun °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı Tokat °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıBu bölgede az bulutlu ve açık bir hava beklenirken kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan’ın kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Erzurum °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu Hakkari °C, 15°C Az bulutlu ve açık Kars °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu Van °C, 13°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır °C, 22°C Az bulutlu ve açık Gaziantep °C, 23°C Az bulutlu ve açık Siirt °C, 20°C Az bulutlu ve açık Şanlıurfa °C, 25°C Az bulutlu ve açık