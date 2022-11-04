GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 13:48

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Akşam ve gece saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu sabah erken saatlerde vatandaşa uyarı niteliğinde bir bilgi paylaştı. Önemli açıklamalar yapan MGM, 3 Kasım Perşembe güncel hava durum tahminlerini il il ve bölge bölge açıkladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 13:48
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Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Akşam ve gece saatlerine dikkat


Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu sabah erken vakitlerde vatandaşları uyardı. MGM, yaptığı açıklamalarda bugünden itibaren hava durumunun nasıl değişiklik göstereceğini belirtti. Yapılan açıklamada illere ve bölgelere göre hava durumları açıklandı. Özellikle de Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiği söylendi.

Hava durumuna ilişkin uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada yer yer sisli yer yer yağışlı anların yaşanacağını söyledi. Açıklamada şu detaylara yer verildi:



“Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Sinop ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin, Ardahan’ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin’in yüksekleri ile Ardahan’ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.”

Hava sıcaklığı ve rüzgar ile ilgili uyarı

Yapılan uyarılar doğrultusunda hava sıcaklığı ile alakalı kayda değer değişikliklerin beklenmediği dile getirilirken ülkenin batı kesimlerinde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor. Bunun yanı sıra diğer bölgelerde ise sıcaklığın 2 ila 4 derece üzerinde olacağı düşünülüyor.

Rüzgarın genelde kuzey tarafından gelmesi beklenirken öncelikle Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde zaman zaman ise yurdun güney tarafında hafif, yer yer ise orta kuvvette olacağı açıklandı.

hava durumu

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Kırklareli °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Çanakkale °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

Denizli °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İzmir °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Muğla °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Adana °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Antalya °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Hatay °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Isparta °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

Eskişehir °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

Kayseri °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

Konya °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ile Kastamonu kıyılarının öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Sinop °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Zonguldak °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Artvin °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı olması bekleniyor.

Samsun °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

Tokat °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Trabzon °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Bu bölgede az bulutlu ve açık bir hava beklenirken kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan’ın kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Erzurum °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Hakkari °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

Kars °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Van °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

Gaziantep °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

Siirt °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

Şanlıurfa °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

EDİTÖR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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