YAŞAM
16 Mayıs 2022 - 09:14

Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları birbirine girdi

Marmaray’da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Fenerbahçeli grup arasında kalan 3 Trabzonsporlu taraflar trenden çıkıp istasyonunun kullanılmayan alanına geçerek olay yerinden uzaklaştı.

YAŞAM
16 Mayıs 2022 - 09:14
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Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları birbirine girdi
İstanbul'da oynanan ve binlerce taraftarın katıldığı Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarları Marmaray’da karşılaştı. Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa da gözü dönmüş grup, Trabzonsporlu 3 taraftarı tekme tokat dövdü.Zor durumda kalan  Trabzonsporlu taraftarlar trenden çıkıp istasyonun kullanılmayan alanına geçmesiyle birlikte saldırıdan kurtulmayı başararak olay yerinden uzaklaştılar. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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