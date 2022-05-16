Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları birbirine girdi

İstanbul'da oynanan ve binlerce taraftarın katıldığı Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarları Marmaray’da karşılaştı. Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa da gözü dönmüş grup, Trabzonsporlu 3 taraftarı tekme tokat dövdü.Zor durumda kalan Trabzonsporlu taraftarlar trenden çıkıp istasyonun kullanılmayan alanına geçmesiyle birlikte saldırıdan kurtulmayı başararak olay yerinden uzaklaştılar. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa da gözü dönmüş grup, Trabzonsporlu 3 taraftarı tekme tokat dövdü.Zor durumda kalan Trabzonsporlu taraftarlar trenden çıkıp istasyonun kullanılmayan alanına geçmesiyle birlikte saldırıdan kurtulmayı başararak olay yerinden uzaklaştılar. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.