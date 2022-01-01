Marmaray ücretlerine zam geldi! Tam parkur ücreti 12 liraya çıktı..













2022 yılına zam haberleriyle giren vatandaşlar, akaryakıt, elektrik, doğal gaz, körü ve tünel geçişleri zamlarından sonra bir zam da Marmaray'a bilet ücretlerine yapıldığını öğrendi.Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıklanan yeni ücret tarifesinde Marmaray'ın tam parkur ücreti 9,91'den 12,12 liraya yükseltilirken öğrenci ücretinin 4,03'ten 5,48 liraya çıktığı görüldü. Yeni tarifede ayrıca, öğretmen ve yaşlı ücretinin 6,21'den 8,45 liraya yükseldiği de aktarıldı.