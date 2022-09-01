Marmaris'te 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı













Gece saatlerinde can salı ve lastik bot içerisinde açık denizde tespit eden düzensiz göçmenler için Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma gemisi gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 1 can salı ve 1 lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.