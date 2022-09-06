Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.Fethiye ilçesi açıklarında ise lastik bot ile Yunanistan adalarına yasaya aykırı geçiş hazırlığı yapan seyir halindeki lastik bot içinde 25 düzensiz göçmen yakalandı
YAŞAM
06 Eylül 2022 - 12:48
Marmaris'te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde birden fazla düzensiz göçmen tespit edilen Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma gemisi sevk etti.
YAŞAM
06 Eylül 2022 - 12:48
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