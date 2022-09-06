Marmaris’te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı













Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.Fethiye ilçesi açıklarında ise lastik bot ile Yunanistan adalarına yasaya aykırı geçiş hazırlığı yapan seyir halindeki lastik bot içinde 25 düzensiz göçmen yakalandı