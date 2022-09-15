YAŞAM
15 Eylül 2022 - 11:58

Marmaris'te denizde kaybolan 5 düzensiz göçmeni arama çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen ve denizde kaybolduğu fikir edinilen 2'si bebek 5 düzensiz göçmeni arama çalışmaları devam etmektedir.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 11:58
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Marmaris’te denizde kaybolan 5 düzensiz göçmeni arama çalışmaları devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10'da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilerek, tespit eden 3 can salı içerisinden toplam 66 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda toplam 4 can salı içerisinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve ilave 1 Sahil Güvenlik Botu daha yollandı.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde yarı batık durumda tespit eden 1 adet can salına tutunan 7 düzensiz göçmen daha kurtarıldı. Can salı civarından 2'si bebek, 3'ü çocuk ve bir yetişkin olmak suretiyle 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alındı.

“5 düzensiz göçmeni arama çalışmaları devam ediyor”

Yarı batık durumda bulunan can salından kurtarılan düzensiz göçmenlerin, can salında toplam 18 kişi olduklarını beyan etmeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 2'si çocuk 5 düzensiz göçmenin aranmasına 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 dalış timi ile Marmaris açıklarında devam edildiği öğrenildi.

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Haber Editörü
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