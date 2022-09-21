Marmaris’te orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait birden fazla hava ve kara aracı yollandı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.