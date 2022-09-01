Marmaris'te Uyuşturucu Ve Tarihi Eser Operasyonu













Muğla'nın Marmaris ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından M.B. isimli şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve tarihi eser elde edildi.Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Marmaris Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde M.B. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi ekimi yaptığı ve yetiştirdiği ayrıca evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.Jandarma ekiplerinin şüphelinin evinde, eklentilerinde ve bahçesinde yaptığı aramada, 342 kök kenevir bitkisi, çok miktarda kubar esrar, 355 gr. kenevir tohumu, içime hazır 2 gram esrar Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 27 adet pişirilmiş toprak koku kabı, 40 adet pişirilmiş toprak kabı, 14 adet tarihi metal çivi elde edildi.M.B. adlı şahıs gözaltına alınırken, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine yollandı.