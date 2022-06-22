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GÜNDEM
22 Haziran 2022 - 08:26

Marmaris'teki korkutan yangına ekiplerin müdahaleleri devam ediyor

Muğla Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan yangına, havanın aydınlanması ile havadan müdahale yeniden başladı.20 helikopter, 14 uçak yangın bölgesinde görev alıyor.

GÜNDEM
22 Haziran 2022 - 08:26
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Marmaris'teki korkutan yangına ekiplerin müdahaleleri devam ediyor


Muğla Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan korkutan Yangın devam ediyor.Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda ekip çalışırken yangına havadan müdahale gecikmedi.


Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci  olay ile ilgili sosyal medya heabından paylaşımda bulunmuş ve çıkan yangına çok kısa sürde müdahale edildiğinin bilgisinin vermişti. 
Çok geniş bir alanda etkili olan yangına havadan 20 helikopter ve 14 uçak müdahale ederken, karadan ise ilk etapta 144 arazöz, 13 dozer, 576 personeli aktif çalışırken arttırılan personel sayısıyla birlikte 1480 kişi görev aldı.Yangını söndürmek için olay bölgesinde bulunan personel yoğun bir çaba sarf ediyor.




Öte yanan yanan bölgede şiddetli rüzgarın esmesiyle büyüyen alaevler yoğun dumana sebep olurken görev alan helikopterlerin ve uçakların  yoğun sorti yapmasıyla birlikte alevlerin şiddetini azalttı. Bördübet mahallesinde başlayan yangının bir ucu Hisarönü körfezi, diğer ucu Değirmenyanı mahallesine kadar ulaşırken oluşan yoğun duman sebebiyle görüş mesafesi azaldı.  
Çevre illerden yardımcı ekipler akşam saatlerinde bölgeye intikal ederken rüzgarın etkisinin kaybetmesiyle yangın kontrol altına alınmıştı. 
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı paylaşımında yangına müdahalenin başladığını söndürme çalışmalarını yakın takipte olduklarını aktarmıştı.Yangında ,yangın söndürme uçaklarının ve helikopterlerinin müdaleye başladığını aktarmıştı. 


 


 

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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