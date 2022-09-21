Marmaris'teki yangında 1 kişi gözaltına alındı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “21.09.2022 saat 12.00 sıralarında Yalancıboğaz Adaağzı mevkiinde meydana gelen yangınla ilgili yapılan tetkikler neticesinde M.Y. (1937'li) isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği, yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın şiddetiyle yola bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.