casino siteleritarafbet
GÜNDEM
24 Haziran 2022 - 13:18

Marmaris'teki yangının faili yakalanarak tutuklandı

Marmaris'te salı günü başlayan be 4 gündür aralıksız devam eden yangının faili yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

GÜNDEM
24 Haziran 2022 - 13:18
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Marmaris'teki yangının faili yakalanarak tutuklandı


Muğla Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde çıkan orman yangını 4 gündür kontrol altına alınamadı.AFAD tarafından bugün yapılan uyarı ile birlikte beklenen şiddetli rüzgar öncesinde yangını kontrol altına alabilmek amacıyla çok sayıda ekip hem karadan hem de havadan yangını söndürmek amacıyla çalışıyor.


Yangın bölgesine yakın yerlerdeki yerleşim yerleri önlem amacıyla boşaltılırken halk oldukça tedirgin.Öte yandan bir taraftan yangın ile mücadele edilirken bir taraftan yangını çıkaran kişi yada kişilerin bulunması amacıyla ekiplerin yürüttüğü çaışmalar neticesinde yangının faili olduğu belirlenen 34 yaşındaki S.A. adlı kişi yakalanarak emniyete görtürüldü. Burada alınan ifadesinde ormanı yaktığını itiraf eden zanlı  verdiği ifadesinde ormanın  bulunduğu bölgede ailesi ile ticari anlaşmazlığa düşerek kızgınlıkla yaktığını  hatta kendisini de yakmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Olayı gerçekleştiridiği anlarda alkollü olduğunu aktardı.




Jandarma ekipleri gözaltına alınan S.A'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde MArmaris adliyesine sevk edldi.Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.
 

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Memur ve emeklilerin maaş zammı açıklaması
Memur ve emeklilerin maaş zammı açıklaması
Son Haberler
Beşiktaş'ın beklenen transferi gerçekleşti!
Beşiktaş'ın beklenen transferi gerçekleşti!
Tekirdağ'da kanlı kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu
Tekirdağ'da kanlı kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu
Siirt'te kanlı kavga! Köy koruyucuları birbirlerine silah çekti
Siirt'te kanlı kavga! Köy koruyucuları birbirlerine silah çekti
Şişli'de dehşet anları! Damat kayınpederi ezdi sonra vurdu
Şişli'de dehşet anları! Damat kayınpederi ezdi sonra vurdu
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Galatasaray Okan Buruk ile yolları birleştirdi
Galatasaray Okan Buruk ile yolları birleştirdi
Memur ve emeklilerin maaş zammı açıklaması
Memur ve emeklilerin maaş zammı açıklaması
Tiktok çılgınlığı sınır tanımadı
Tiktok çılgınlığı sınır tanımadı
Diyarbakır'dan acı haber! İki askerimiz şehit oldu
Diyarbakır'dan acı haber! İki askerimiz şehit oldu
Marmaris yangınında son gelişmeler! OGM açıkladı
Marmaris yangınında son gelişmeler! OGM açıkladı