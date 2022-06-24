Marmaris'teki yangının faili yakalanarak tutuklandı

Muğla Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde çıkan orman yangını 4 gündür kontrol altına alınamadı.AFAD tarafından bugün yapılan uyarı ile birlikte beklenen şiddetli rüzgar öncesinde yangını kontrol altına alabilmek amacıyla çok sayıda ekip hem karadan hem de havadan yangını söndürmek amacıyla çalışıyor.
Yangın bölgesine yakın yerlerdeki yerleşim yerleri önlem amacıyla boşaltılırken halk oldukça tedirgin.Öte yandan bir taraftan yangın ile mücadele edilirken bir taraftan yangını çıkaran kişi yada kişilerin bulunması amacıyla ekiplerin yürüttüğü çaışmalar neticesinde yangının faili olduğu belirlenen 34 yaşındaki S.A. adlı kişi yakalanarak emniyete görtürüldü. Burada alınan ifadesinde ormanı yaktığını itiraf eden zanlı verdiği ifadesinde ormanın bulunduğu bölgede ailesi ile ticari anlaşmazlığa düşerek kızgınlıkla yaktığını hatta kendisini de yakmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Olayı gerçekleştiridiği anlarda alkollü olduğunu aktardı.
Jandarma ekipleri gözaltına alınan S.A'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde MArmaris adliyesine sevk edldi.Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.