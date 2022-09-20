Marmaris ve Datça’da 78 göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen kurtarma operasyonunda 4 can salına bindirilen ve Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri gönderilen toplam 62 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris ilçesi açıklarında da can salı içerisinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri gönderilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris ve Datça ilçelerinde Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 78 düzensiz göçmen işlemleri sonrası Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildi.

Bekir Tosun - Güldemet Kızıl - Mehmet Ölmez