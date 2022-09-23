Marmaris yangını saniyeler içinde büyümüş













Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde geçtiğimiz çarşamba günü saat 12.36'da çıkan orman yangını, 14 helikopter ve 8 uçakla havadan ve karadan müdahele edilmişti. 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ilk çıktığı o anlar ise bir vatandaşın mobil cihaz kameralarına kaydedildi. Görüntülerde ormanlık alandan çıkan dumanlar ve saniyeler içinde alevlerin büyüyerek geniş bir alana yayıldığı görüldü.