Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde geçtiğimiz çarşamba günü saat 12.36'da çıkan orman yangını, 14 helikopter ve 8 uçakla havadan ve karadan müdahele edilmişti. 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ilk çıktığı o anlar ise bir vatandaşın mobil cihaz kameralarına kaydedildi. Görüntülerde ormanlık alandan çıkan dumanlar ve saniyeler içinde alevlerin büyüyerek geniş bir alana yayıldığı görüldü.Güldemet Kızıl
YAŞAM
23 Eylül 2022 - 15:15
Marmaris yangını saniyeler içinde büyümüş
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ilk başlama anları mobil cihaz kameralarına kaydedildi. Görüntülerde yangının saniyeler içinde bir anda büyüdüğü görüldü.
YAŞAM
23 Eylül 2022 - 15:15
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