Marmaris yangınında son gelişmeler! OGM açıkladı

21 Haziran Salı günü akşam saatlerinde Marmarış Muğla İlçesinde başlayan ormanlık alandaki yangın rüzgarında etkisiyle geniş alana yayılmıştı. Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki etkili olan yangına anında müdahale edilmesine karşın söndürme çalışmaları devam ederken yangının 36. saatinde çalışmalar son hızla devam ediyor.Sabahın ilk ışıklarında yangın mesaisine başlayan hava ekipleri, yangın alanı hava trafiğine neden olurken yangında toplamda 27 helikopter ve 14 uçaktan oluşan bir ekip çalışmalarına devam ediyor.
OGM yangın hakkında bilgiler verdi
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangın ile ilgili yapılan açıklamada yangın ile ilgili son durum hakkında bilgi verildi.Yangında toplamda 2604 yangın söndürmek için personel, 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile birlikte toplam 598 araç, 17 OGM dozeri görev aldı.Eminyete ait TOMA'larda yangında hazır bulundu.Bölgedekiiklim hakkında da bilgilere yer veren OGM gelişmleri anlık paylaşacağını belirtti. Yerleşim yerleri boşaltıldıÇıkan yangında tehlikeli bölgede bulunan yerleşim yerindeki haneler tahliye edilerek önlemler alındı.