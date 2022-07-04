Marmariste köpek balığı görüldü mü? Marmaris'te hangi plajda köpek balığı görüldü? Marmaris sahilde köpek balığı panigi

Marmaris'te tatil yapan vatandaşlarımız geçtiğimiz gündüz saatlerinde denizde köpekbalığı gördüklerini iddia ederek panik dolu anlar yaşadı. Marmaris sahilinde görünen köpekbalığı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Marmaris sahilde köpekbalığı alarmıMarmaris'te tatilde olan vatandaşların çektiği videolara köpekbalığı yansıdı. Bir buçuk metre kadar derinde olan ve denizde yüzen insanların arasında olduğu sonradan fark edilen köpekbalığı panik dolu anlara sebep oldu. Denizde köpekbalığı olduğunu fark eden insanlar bağırarak kaçmaya başladı.
Denizde olan vatandaşlardan biri temizlik sopasıyla köpekbalığına vurarak köpekbalığının uzaklaşmasını sağladı.