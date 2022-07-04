GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 13:41

Marmariste köpek balığı görüldü mü? Marmaris'te hangi plajda köpek balığı görüldü? Marmaris sahilde köpek balığı panigi

Turizm sezonunun açılmasıyla kıyı bölgelerimiz kalabalıklaşmaya başladı. Tatil keyfi yaşayan insanlar Marmaris'te denize girdikleri esnada denizde köpekbalığı görmeleri ile telaş dolu anlar yaşadı. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 13:41
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Marmariste köpek balığı görüldü mü? Marmaris'te hangi plajda köpek balığı görüldü? Marmaris sahilde köpek balığı panigi


Marmaris'te tatil yapan vatandaşlarımız geçtiğimiz gündüz saatlerinde denizde köpekbalığı gördüklerini iddia ederek panik dolu anlar yaşadı. Marmaris sahilinde görünen köpekbalığı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Marmaris sahilde köpekbalığı alarmı

Marmaris'te tatilde olan vatandaşların çektiği videolara köpekbalığı yansıdı. Bir buçuk metre kadar derinde olan ve denizde yüzen insanların arasında olduğu sonradan fark edilen köpekbalığı panik dolu anlara sebep oldu. Denizde köpekbalığı olduğunu fark eden insanlar bağırarak kaçmaya başladı.



Marmaris Sahilde Çıkan Köpekbalığı

 Denizde olan vatandaşlardan biri temizlik sopasıyla köpekbalığına vurarak köpekbalığının uzaklaşmasını sağladı. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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