Mars keşif aracı uzayda kayboldu

2021 yılında Mars'a iniş gerçekleştiren 'zhurong' adlı uzay aracı bir süredir kızıl gezegende veriler topluyordu. Ancak Güneş ışınlarıyla kendini şarj eden uzay aracı 2022 mayıs ayında gezegendeki kış mevsimi nedeni ile yeterli enerji bulamamıştı ve kendini tekrar uyandırmak üzere uyku moduna geçmişti.
2022'nin aralık ayında uyanması beklenen araçtan sinyal alınamaması da merak konusu olmuştu. Çin'den konuya ilişkin ilk açıklamalar da geldi. Uzay aracının üzerinde kalın bir toz tabakasının birikmiş olabileceği, bu yüzden de iletişimin sağlanamadığı açıklandı. Çinli yetkililer uzay aracının kaybolmuş olabileceğini ve bir daha ne zaman haber alınabileceğinin de bilinmediğini vurguladı.