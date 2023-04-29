DÜNYA
29 Nisan 2023 - 03:54

Mars keşif aracı uzayda kayboldu

Çin'e ait Mars keşif aracı uzayda kayboldu.

DÜNYA
29 Nisan 2023 - 03:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mars keşif aracı uzayda kayboldu


   2021 yılında Mars'a iniş gerçekleştiren 'zhurong' adlı uzay aracı bir süredir kızıl gezegende veriler topluyordu. Ancak Güneş ışınlarıyla kendini şarj eden uzay aracı 2022 mayıs ayında gezegendeki kış mevsimi nedeni ile yeterli enerji bulamamıştı ve kendini tekrar uyandırmak üzere uyku moduna geçmişti.

Mars



   2022'nin aralık ayında uyanması beklenen araçtan sinyal alınamaması da merak konusu olmuştu. Çin'den konuya ilişkin ilk açıklamalar da geldi. Uzay aracının üzerinde kalın bir toz tabakasının birikmiş olabileceği, bu yüzden de iletişimin sağlanamadığı açıklandı. 

   Çinli yetkililer uzay aracının kaybolmuş olabileceğini ve bir daha ne zaman haber alınabileceğinin de bilinmediğini vurguladı.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ