Mart ayı emeklilere yaradı cepler dolacak! O bankada promosyon ödemelerine dev zam! Maaşını getiren parayı götürecek!

Yapı Kredi, emekli vatandaşlar tarafından yakından takip edilen Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. Bu güncelleme, emeklilerin bankalar arasında daha iyi bir tercih yapmalarını sağlayabilir.
EMEKLİLER DİKKAT: YAPI KREDİ MART AYI EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARINI GÜNCELLEDİGeçtiğimiz yıl, emeklilerin promosyon ücretleri emekli vatandaşlar tarafınca en sık takip edilen konulardan biri olmuş ve bankalar arasında büyük bir rekabet yaşanmıştı. Şimdi ise Yapı Kredi, yeni yılın üçüncü ayında emekli promosyon rakamlarını güncellediğini açıkladı. Bu güncelleme de emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte Yapı Kredi'nin güncellenen emekli promosyon rakamları...
3.500 TL Altında Emekli Maaşı Alanlara: 4.500 TL 3.500 TL ile 7.500 TL Arasında Emekli Maaşı Alanlara: 5.250 TL
7.500 TL ile 10.000 TL Arasında Emekli Maaşı Maaşı Alanlara: 6.750 TL 10.000 TL ve Üzerinde Emekli Maaşı Alanlara: 7.500 TL
YAPI KREDİ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
Yapı Kredi, 3 Mart 2023 ve 31 Mart 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra, bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.499 TL arasındakilere 5.250 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasındakilere 6.750 TL ve 10.000 TL’nin üzerinde olanlara 7.500 TL promosyon ödenecek. Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonra, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verildiği takdirde maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül verilecek. Kampanyadan faydalanabilmek için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir. Kampanyaya katılan müşteriler, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk gününden itibaren 3 ay boyunca 0 faizle 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limitinden yararlanabileceklerdir.