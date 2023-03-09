Mart ayı emeklilere yaradı! Yapı Kredi emekli promosyonuna zam üstüne zam yaptı!

Mevcut emekliler ve EYT yasası ile birlikte emekli olacak vatandaşlar promosyon tutarlarını araştırmaya devam ediyor. Bankaların promosyon yarışı devam ederken Yapı kredi Bankası'ndan büyük hamle geldi. Peki Yapı Kredi promosyon tutarları ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YAPI KREDİ GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARIBankalar emekli vatandaşların yüzünü güldürmek ve kendi müşteri potansiyellerini artırmak amacıyla promosyon konusunda birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. Yapı Kredi Bankası güncellenen promosyon tutarlarını emekli vatandaşla paylaştı. Kampanyaya göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşa 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak.
Promosyon ödemesi alabilmek için müşterinin maaşını bankaya taşıyarak 3 sene bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Promosyon kampanyasının 3 Mart ve 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacağı da bildirildi. Emekli vatandaş ek ödül taahhütnamesi imzalar ve 60 gün içinde iki otomatik fatura talimatı verirse 250 TL ek ödül verilir. Aynı zamanda ek ödül taahhütnamesi imzalayan müşteriler ilk maaş günlerinden sonra 3 ay devam ederek faizsiz şekilde 2 bin TL esnek hesap limitinden faydalanacak. Müşterinin bu durumdan faydalanabilmesi için ay sonuna kadar esnek hesap sahibi olması gerekiyor.