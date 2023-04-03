EKONOMİ
03 Nisan 2023 - 13:56

Mart ayı enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Nebati'den 'kolaycılığa kaçmadık' yorumu

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ve millet çıkarlarını bütüncül anlayarak ilerleme kaydedildiğini söylediği Mart ayı enflasyon değerlendirmesinde "Üretim ve istihdam kaybına yönelik duruma yol açmadan, kademeli ve sürdürülebilir enflasyonu yakalamaya yönelik adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

EKONOMİ
03 Nisan 2023 - 13:56
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Mart ayı enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Nebati'den 'kolaycılığa kaçmadık' yorumu
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Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı ekonomi verilerini değerlendirdi. Bütüncül bir anlayışla Türkiye ve ülke çıkarlarını gözeterek ilerleme kaydedildiğini belirten Bakan Nebati, "Üretim ve istihdamdan ödün vermeden kararlılıkla ilerlemeye, enflasyonu kademeli olarak düşürmeye devam edeceğiz." dedi.

"YÜKSEK ENFLASYONUN FARKINDAYIZ"

Mart ayı enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Nebati'den 'kolaycılığa kaçmadık' yorumu

Bakan Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın içeriğinde 2022 yılının ne yazık ki yüksek enflasyon baskısı altında ve üst üste binen çok yönlü küresel krizlerin gölgesinde geçtiğine vurgu yaptı. Yüksek enflasyonun olumsuz etkilerinin farkında olduklarını ifade eden Nebati, bu nedenle enflasyonla mücadeleden hiç bir zaman taviz vermeyeceklerini söyledi.



Nebati, sorunları çözerken başka sorunlara yol açmamaya özen gösterdiğini şu sözlerle anlattı:

"Enflasyon düşse de işsizlik artsa da yatırımları ve verimlilikleri basite değil, vatandaşların çıkarlarına odaklanan bütüncül ve odaklı bir süreç izliyoruz. Nitekim küresel ekonominin birçok olumsuzluk kaydettiği Ekim 2022'de enflasyon yüzde 85'e yükseldi. n doğru olan budur ama en önemlisi Türkiye enflasyondaki bu düşüşün farkında olarak ülke yatırım, istihdam ve üretim kaybı yaşamamış, aksine istihdam ve ihracat rekorlarını tarihe gömmüştür.

Cumhuriyetimiz bu süreçte zamana yenik düşmüştür. Üretime ve istihdama zarar vermeme kararlılığıyla yolumuza devam edecek, enflasyonu kademeli ve sürdürülebilir bir şekilde düşüreceğiz."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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