Mart ayı enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Nebati'den 'kolaycılığa kaçmadık' yorumu

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı ekonomi verilerini değerlendirdi. Bütüncül bir anlayışla Türkiye ve ülke çıkarlarını gözeterek ilerleme kaydedildiğini belirten Bakan Nebati, "Üretim ve istihdamdan ödün vermeden kararlılıkla ilerlemeye, enflasyonu kademeli olarak düşürmeye devam edeceğiz." dedi.
"YÜKSEK ENFLASYONUN FARKINDAYIZ"
Nebati, sorunları çözerken başka sorunlara yol açmamaya özen gösterdiğini şu sözlerle anlattı: "Enflasyon düşse de işsizlik artsa da yatırımları ve verimlilikleri basite değil, vatandaşların çıkarlarına odaklanan bütüncül ve odaklı bir süreç izliyoruz. Nitekim küresel ekonominin birçok olumsuzluk kaydettiği Ekim 2022'de enflasyon yüzde 85'e yükseldi. n doğru olan budur ama en önemlisi Türkiye enflasyondaki bu düşüşün farkında olarak ülke yatırım, istihdam ve üretim kaybı yaşamamış, aksine istihdam ve ihracat rekorlarını tarihe gömmüştür. Cumhuriyetimiz bu süreçte zamana yenik düşmüştür. Üretime ve istihdama zarar vermeme kararlılığıyla yolumuza devam edecek, enflasyonu kademeli ve sürdürülebilir bir şekilde düşüreceğiz."