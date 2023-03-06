Mart ayı geldi, altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altının 1.550 TL olacağı tarih verildi!

Uzman isimler Mart ayının altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini ortaya koydu. Ekonomist Hatice Kolçak ve Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, verilere dayandırdığı tahminlerini paylaştı. İşte ayrıntılar...
HATİCE KOLÇAK ALTIN FİYATLARINDAKİ BEKLENTİLERİNİ PAYLAŞTI
Youtube hesabı üzerinden yayın yapan Kolçak, altın fiyatlarındaki beklentilerini ve değerlendirmelerini sundu. Kovid-19 vakalarının ortadan kalkmasıyla birlikte Çin'in piyasaya yeniden açılmasının olumlu olarak yansıdığını belirtti. Amerika'nın ise bu hafta başı gelecek PMI verilerinin ardından asıl oynamanın görüleceği bekleniyor. Etkisinin az olduğunu ancak tarım dışı istihdam ile enflasyon verilerinin oynayacağını söyleyen Kolçak, ONS altının 1845 Dolar üzerinde kapanış yapılmadığı sürece risklerin yüksek olduğunu vurguladı. ONS altının riskli yerlerde işlem gördüğüne değinen Kolçak, rahatlatılabilmesi için 1845 Dolar üzerinde işlem görmesi gerektiğini dile getirdi.
İSLAM MEMİŞ GRAM ALTINA İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNDU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ekonomi modelinin 'seçim' modeline geçtiğini belirterek, yapılan teşviklerin ve yapılandırmaların önüne beklenmeyen bir depremin meydana geldiğini söyledi. Sanayi ve tarım tarafında gecikmelerin, deprem yüzünden yaşanacağını vurguladı. İslam Memiş, bu konu sonrasında gram altın ile alakalı açıklamalarda bulundu. Gram altın bedava diyen Memiş, "Gram altın ucuz değiil bedava. Bu iddiam yıllık getiriye dayalı. Dolar tarafındaki baskılanmanın çok süreceğini tahmin etmiyorum. Özellikle Haziran'dan sonra 24-25 bandına kadar yükseliş olabilir. Biraz zor tutuluyor. Serbest piyasada altın her ne kadar 1135 TL olsa da bankalar 1140 TL'den satıyor. Gram altın orta ve uzun vadede ucuz kalmaya devam ediyor. 1450 TL beklentimiz vardı. 1550 TL bekliyoruz artık" ifadelerini kullandı.