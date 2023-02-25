Mart ayı ilanları ortaya çıktı! Bu mesleklerden tam 90 bin kişi alınacak: En az 8500 TL...

Her gün yeni bir zam haberi ile uyandığımız şu günler de milyonlarca vatandaşın en büyük problemi işsizliktir. İŞKUR’dan iş arayan milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek haber
geldi. Detaylar haberimizde…
MART İŞ BAŞVURULARI ERKEN BAŞLADI: İŞKUR ÜZERİNDEN 89 BİN 727 KİŞİ HEMEN İŞE ALINACAK! BEKÇİ, GÜVENLİK, İŞÇİ, GARSON, SATIŞ ELEMANI, BÜRO MEMURU…
İş başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başlatıldı. Son rapora göre, toplam 89.727 kişi hemen işe alınacak. Başvurmak isteyenler için iş türlerini ve başvuru koşullarını açıkladık. Genel şartlar ile özel şartların ayrı tutulması gerektiğine dikkat çekildi. Başvurmak isteyenlerin en az ilkokul mezunu olması gerektiği belirtildi.
80 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞE ALINACAK
İŞKUR üzerinden yeni ilanlar verilmeye devam edilecektir. İŞKUR aracılığıyla 89.000'den fazla kişi istihdam edilmektedir. Çeşitli meslekler için yapılan alımlarda şartlar duyuruldu.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Başvurmak isteyenlere genel başvuru şartları açıklandı. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmaktadır. Adaylar için genel başvuru koşulları aşağıdaki gibidir: T.C. vatandaşı olmak 18 yaşını doldurmuş olmak İlkokul ve üzeri mezunu olmak (iş teklifinin içeriğine göre) Çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması Çalışanların iletişim becerisinin yüksek olması Vardiyalı çalışabilecek Aktif ve dinamik çalışabilmek Kamu haklarından mahrum olmamak Adli sicil kaydının temiz olması