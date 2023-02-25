KAMU PERSONELİ
25 Şubat 2023 - 19:00

Mart ayı ilanları ortaya çıktı! Bu mesleklerden tam 90 bin kişi alınacak: En az 8500 TL...

Son zamanlarda maddi olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik olarak sıkıntı yaşadığımız bu zamanlar da vatandaşın en çok şikâyet ettiği konu ise işsizlik. İş arayan vatandaşa müjde İŞKUR yeni istihdam projesini duyurdu. İşte haberin detayları…

KAMU PERSONELİ
25 Şubat 2023 - 19:00
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Mart ayı ilanları ortaya çıktı! Bu mesleklerden tam 90 bin kişi alınacak: En az 8500 TL...
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Her gün yeni bir zam haberi ile uyandığımız şu günler de milyonlarca vatandaşın en büyük problemi işsizliktir. İŞKUR’dan iş arayan milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek haber geldi. Detaylar haberimizde…

İŞKUR

MART İŞ BAŞVURULARI ERKEN BAŞLADI: İŞKUR ÜZERİNDEN 89 BİN 727 KİŞİ HEMEN İŞE ALINACAK! BEKÇİ, GÜVENLİK, İŞÇİ, GARSON, SATIŞ ELEMANI, BÜRO MEMURU…



İş başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başlatıldı. Son rapora göre, toplam 89.727 kişi hemen işe alınacak. Başvurmak isteyenler için iş türlerini ve başvuru koşullarını açıkladık. Genel şartlar ile özel şartların ayrı tutulması gerektiğine dikkat çekildi. Başvurmak isteyenlerin en az ilkokul mezunu olması gerektiği belirtildi.

80 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞE ALINACAK

İŞKUR üzerinden yeni ilanlar verilmeye devam edilecektir. İŞKUR aracılığıyla 89.000'den fazla kişi istihdam edilmektedir. Çeşitli meslekler için yapılan alımlarda şartlar duyuruldu.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurmak isteyenlere genel başvuru şartları açıklandı. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmaktadır. Adaylar için genel başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

İlkokul ve üzeri mezunu olmak (iş teklifinin içeriğine göre)

Çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması

Çalışanların iletişim becerisinin yüksek olması

Vardiyalı çalışabilecek

Aktif ve dinamik çalışabilmek

Kamu haklarından mahrum olmamak

Adli sicil kaydının temiz olması

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