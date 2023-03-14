Mart ayı kazma kürek yaktıracak! MGM'den yazı bekleyenlere kötü haber: Kar yağışı gümbür gümbür geliyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2023 Mart ayında Türkiye'yi vuracak kar dalgasına ilişkin son tahminlerini açıkladı. Tüm yurtta etkili olması beklenen kar dalgası kuzeyden giriş yapacak ve 12 Mart'tan itibaren hava daha da soğuyacak.Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya'nın kuzey ve batı kesimlerinin gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar meydana gelebilir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredecek.Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla yurdun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Farklı Bölgelerde Kar Yağışı

Marmara

Edirne: 13°C, Parçalı, çok bulutlu. Sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağış İstanbul: 10°C, Parçalı, çok bulutlu. Sabah ve öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağış Kırklareli: 11°C, Parçalı, çok bulutlu. Sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağış Kocaeli: 11°C, Parçalı, çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış Ege

Afyon Karahisar: 11°C, Parçalı, çok bulutlu. Sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağış

Denizli: 17°C, Parçalı, çok bulutlu. Sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağış İzmir: 18°C, Parçalı, çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Muğla: 12°C, Parçalı, çok bulutlu. Sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağış



Akdeniz

Adana: 22°C, Parçalı, çok bulutlu. Aralıklı sağanak yağış

Antalya: 17°C, Parçalı, çok bulutlu. Sabah saatleri, kuzey ve doğusu yer yer gök gürültülü ve aralıklı sağanak yağış Hatay: 21°C, Parçalı, çok bulutlu. Gece saatlerinde sağanak yağış Kahramanmaraş: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu. Akşam ve gece saatleri sağanak yağış İç Anadolu

Ankara: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde kuvvetli, aralıklı yağmur ve sağanak yağış

Eskişehir: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Konya: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde kuvvetli, aralıklı yağmur ve sağanak yağış Sivas: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağış Batı Karadeniz

Bolu: 12°C, Çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış Düzce: 14°C, Çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış Kastamonu: 11°C, Çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış Zonguldak: 12°C, Çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış



Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 16°C, Çok bulutlu. Öğle saatlerinde kuvvetli ve aralıklı yağmur ve sağanak yağış Samsun: 18°C, Çok bulutlu. Akşam saatlerinde kuvvetli VE aralıklı yağmur ve sağanak yağış Tokat: 19°C, Çok bulutlu. Gece kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Trabzon: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu Doğu Anadolu

Elazığ: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu Erzurum: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu Kars: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu Malatya: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevrelerinde, hafif yağmur ve sağanak yağış

Güneydoğu Anadolu

Parçalı, çok bulutlu. Bölge geneli sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.Parçalı, çok bulutlu. Bölge geneli gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Yağışlar, Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olabilir. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.Bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin de gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış. Antalya'nın kuzey ve doğusunda ise çok kuvvetli yağış.Bugün parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli, yağmur ve sağanak yağışlı. Güneydoğu kesimlerde kuvvetli rüzgar (40-70 km/sa)Bugün hava çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış. Sinop çevresinde kuvvetli yağış. Bölgenin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların, yer yer karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Giresun çevresi aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar, Orta Karadeniz'de kuvvetli bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ riski bulunuyor.Bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Tunceli çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve batı kesimleri gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ riski bulunuyor.Bölge, parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısında güneyli yönlerden saatte 40-70 km hızla rüzgâr esecek ve bu da bölge genelinde toz taşınımına yol açabilir.20°C, parçalı yer yer çok bulutlu21°C, parçalı ve çok bulutlu20°C, parçalı ve çok bulutlu23°C, parçalı ve çok bulutlu