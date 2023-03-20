Mart ayı kışa döndü! O illerde kar fırtınası başladı: Sokağa çıkarken aman dikkat!







TUNCELİ'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI







SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Mart ayının sonlarına gelinmesine rağmen o illerde kar fırtınası baş gösterdi. Valilik o ilde yaşayanları uyardı. İşte ayrıntılar...Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle valilik, Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında bulunan yol, ikinci bir duyuruya kadar zinciri olmayan tırların geçişine kapatıldığını açıkladı.Deprem bölgelerinde meydana gelen aşırı yağışlar sonrasında sel felaketi meydana geldi. Türkiye genelinde etkili olan yağışlar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ancak meteoroloji, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.