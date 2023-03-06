Mart ayı sigaraya zam ayı oldu! Sigara fiyatları sinirden küplere bindirecek! İşte yeni liste







2023 YILI SİGARAYA ZAM YILI







İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Sigara fiyatlarına yapılan peş peşe zamlar, tiryakilerin cebini yakmaya devam ediyor. İşte güncel sigara fiyatları...2023 yılının gelmesiyle birlikte Mart ayına kadar sigaraya yapılan 4 liralık zam sonrasında Türkiye Tekel Bayileri Platformu, sosyal medya hesabından sigaraya 1 liralık indirip yapılacağını paylaştı. JTI grubu, yapılan 1 TL indirimin ardından BAT ve Philip Morris grubu da sigara fiyatlarında 1 liralık indirime gitti. Sigara fiyatlarında ortalama fiyat, 32 TL seviyesine düştü. Sigara tiryakileri ise yapılan zamlar sonrasında uygulanan bu indirime tepkiliydi. 'Kepçeyle alıp kaşıkla verdiler" diyerek indirimin yetersiz olduğunu dile getirdi.Marlboro Touch Blue: 36 TL Marlboro Edge: 35 TLDavidoff Slims (Ivory, White): 33 TLKent: 35 TL Winston Slender Blue: 33 TL Marlboro: 37 TLParliament: 38 TLCamel Yellow 100 gr tütün: 55 TL Winston: 34 TL Kısa kutu Camel: 33 TL Muratti: 35 TL L&M: 33 TLCamel Slender: 32 TL