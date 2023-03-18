Mart ayında başvuran Nisan'a paralı girecek! Garanti BBVA'dan emekli promosyonunda rekor teklif! Telefonlar kilitlendi

Emekli vatandaşlar için düzenlenen promosyon kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bankalar birbirleriyle yarışırken bir haber de Garanti Bankası'ndan geldi. Peki Garanti Bankası ne kadar promosyon ödemesi verecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARIEmekli vatandaşlar için düzenlenen promosyon kampanyalarında bankaların promosyon yarışı devam ediyor. EYT yasasının da yürürlüğe girmesiyle birlikte bankalar promosyon kampanyalarını hızlandırdı. Garanti Bankası'ndan gelen haberlere göre emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilere promosyon ödemesi yapacak. Ödemeler SGK tarafından belirlenen minimum tutarlara göre belirlenecek. Emekli maaşı birden fazla olan müşterilerin toplam emekli maaşları hesaplanarak ödeme yapılacak.
Promosyon taahhütnamesi imzalayan ve ilk maaşı bankaya yatan emekli müşterilerin promosyon ödemeleri ilk üç iş günü içinde yapılacak. Taahhüt süresi bitmeden müşteri bankasını değiştiremez. Taahhüt süresi devam ederken müşterinin vefatı dışında SGK tarafından maaş kesilirse, maaş başka bankaya taşınırsa, taahhüt süresi dolmadan sonlandırılırsa promosyon da sona eriyor. Bu durumda kalan promosyon ödemesi müşteriden iade alınıyor. Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili tüm detaylar Garanti BBVA resmi internet sitesinde emekli müşterilerle paylaşılıyor. Emekli promosyon kampanyası 3 Mart ve 31 Mart tarihinde maaşını bankaya taşıyan ve taahhütname imzalayan müşteriler için olacak. Belirlenen rakamlara göre 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 4 bin 500 TL; 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında maaş alan emeklilere 5 bin 250 TL; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında maaş alan emeklilere 6 bin 750 TL; 10 bin TL ve üstünde maaş alan emeklilere 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak.