Mart ayında başvuran Nisan ayında paralanacak! ING Bank öyle bir promosyon veriyor ki: Çifte bayram yaşatacak!













ING Bank geçtiğimiz günlerde emekli promosyon rakamlarını güncelledi ve Mart ayı güncel rakamlarını açıkladı. Bankanın promosyon rakamları emekliler tarafından merakla beklenirken, bankalar için de talep edilen bir konu haline geldi. Bu da bankalar arası büyük bir rekabet konusu haline geldi.ING Bank'ın yeni rakamları, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden mevcut ve yeni emeklilere herhangi bir ek koşul olmaksızın nakit promosyon ödemesi sunuyor. Promosyon ödemeleri aylık net gelire göre, 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişiyor. Promosyon kampanyası, 1 Mart 2023 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerli. Başvuru işlemleri ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığıyla yapılabilir. Birden fazla emeklinin bankadan birden fazla maaş alması durumunda, maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi yapılıyor.Emeklilerin aldığı aylık net gelire göre değişen nakit promosyon ödemeleri aşağıdaki gibi; 3.500 TL'ye kadar olan 4.500 TL 3.500 TL - 7.500 TL arası 5.250 TL 7.500 TL -1 0.000 TL arası 6.750 TL 10.000 TL üzeri 7.500 TL