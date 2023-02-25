Mart ayında memur olmayan kalmayacak! Kamu kurumlarına 7678 memur alınacak: KPSS'li KPSS'siz işte şartlar!







Başvuru şartları neler?







Yeni ilan şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

AFAD

KOSGEB

Aile Bakanlığı

SEDDK

Dündarlı Belediyesi

Türkiye Taşkömürü Kurumu

Konya Büyükşehir Belediyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

TBMM

Marmara Üniversitesi

Kültür Bakanlığı

İş Bankası

Osmangazi Belediyesi

TENMAK

ÇSGB

Dışişleri Bakanlığı

AFAD

Trabzon Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

AFAD

Afyon Kocatepe Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Dışişleri Bakanlığı

Bursa Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi

JSGA

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

THY

ASHB

Belediyeler İŞKUR

Gazi Üniversitesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Harran Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Mart ayında gerçekleştirilecek memur personel alımı için ilanlar duyuruldu. Bu ilan kapsamında, kurum ve kuruluşlar farklı alanlarda ve farklı yeteneklere sahip 7 bin 679 memur, personel ve işçi alımı yapılacak.Açıklanan ilanlar kapsamında; lise, ön lisans ve lisans eğitimlerini tamamlayan vatandaşlar başvuruda bulunabilir. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler çerçevesinde gerçekleştirilecek alımlar, KPSS puanı ile ya da KPSS puanı istenmeden yapılacak.Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan şartların sağlanması gerekiyor. Bununla birlikte eğitim, KPSS ve mesleki özellikler dikkate alınacak.Başvuru yapacak kişilerin 2021 ya da 2022 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, lise yönünde P94, ön lisans yönünde P93 ve lisans yönünde P3 puan türünden minimum 50, 60 ya da 70 puan almaları gerekiyor. Bunun yanında KPSS puanı olmaksızın da alım yapılacak. Adayların mutlaka ilköğrenimlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Bununla birlikte lise, ön lisans ve lisans eğitimlerini tamamlamış kişilerin, ilgili bölümlerden eğitim almış olmaları gerekmektedir.KPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 350 Son Başvuru Tarihi: 31/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 350 Vergi Müfettiş YardımcısıKPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 383 Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor İhtiyaç Olan Kadrolar: 25 Müfettiş Yardımcısı, 74 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, 14 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzman Yardımcısı, 220 Milli Emlak Uzman Yardımcısı, 30 Milli Emlak Denetmen YardımcısıKPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 450 Son Başvuru Tarihi: 26/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 450 Eğitim Müfettiş yardımcısıKPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 7 Son Başvuru Tarihi: 24/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 7 Afet ve Acil Durum Yönetimi DenetçisiKPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 12 Son Başvuru Tarihi: 24/12/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 4 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, 4 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 2 Bilgi Güvenliği UzmanıKPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 5 Son Başvuru Tarihi: 20/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 3 Kişi Yurtdışı Staj Başvurusu kapsamında, 2 Kişi Yurtdışı Yüksek Lisans BaşvurusuKPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 21 Son Başvuru Tarihi: 24/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 4 Hizmetli, 4 Şoför, 4 Şoför, 4 Sekreter, 7 Düz memur, 2 AvukatKPSS puanı gerekli: KPSS 63 Kontenjan Sınırı: 1 Son Başvuru Tarihi: 10/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: MuhasebeciKPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 1 Son Başvuru Tarihi: 03/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Teknik, 2 İdari (1 maden Mühendisi ve 1 Elektrik Mühendisi)KPSS puanı gerekli: KPSS 65 Kontenjan Sınırı: 19 Son Başvuru Tarihi: 17/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 19 Zabıta MemuruKPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 31 Son Başvuru Tarihi: 27/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Basit Bakım / Bilgisayar, 5 Temizlik Personeli, 1 Teknisyen, 10 Koruma ve Güvenlik Personeli, 2 Şoför, 2 Tekniker, 9 Büro PersoneliKPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 6 Son Başvuru Tarihi: 28/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, 3 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 Sistem UzmanıKPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 51 Son Başvuru Tarihi: 16/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 24 Temizlik Görevlisi ( 18 Erkek ve 6 Kadın ), 5 Şoför ( Erkek ), 5Isıtma-KaloriferKazan Personeli( Erkek ), 4 Bahçıvan, 10Hasta Bakımı ve Temizliği ( 5 Erkek ve 5 Kadın ), 3 Sağlık TeknisyeniKPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 1 Son Başvuru Tarihi: 31/05/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 1 memurKPSS puanı gerekli değil Son Başvuru Tarihi: 28/02/23KPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 25 Son Başvuru Tarihi: 17/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: Memur ve Zabıta MemuruKPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 2 Son Başvuru Tarihi: 15/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Denetçi YardımcısıKPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 100 İhtiyaç Olan Kadrolar: İşin Yürütümü yönünden görev yapmak üzere 70, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden görev yapmak üzere 30 kişiKPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 2 Son Başvuru Tarihi: 21/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 SekreterKPSS puanı gerekli: KPSS 60 Kontenjan Sınırı: 70 Son Başvuru Tarihi: 28/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 25 temizlik Görevlisi, 4 Şoför, 19 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 22 Büro Personeli ( 18 Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve 4 Diğer Lisans programları)KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 34 Son Başvuru Tarihi: 28/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 6 Temizlik Görevlisi, 1 Isıtma Personeli, 2 Teknisyen, 2 Temizlik Görevlisi, 2 Şoför, 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Tekniker, 8 Büro Personeli, 1 AvukatKPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 33 Son Başvuru Tarihi: 7/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 8 Temizlik Personeli, 1 Şoför, 2 Kaloriferci, 2 Bahçıvan, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen, 1 Şoför, 1 Ses ve Görüntü Sistemleri personeli, 5 Büro personeli, 7 Koruma ve Güvenlik GörevlisiKPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 29 Son Başvuru Tarihi: 6/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 29 İl Afet ve Acil Durum Uzman YardımcısıKPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 74 Son Başvuru Tarihi: 22/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 19 Destek Personeli ( Şoför, Aşçı, Park Bahçe Bakımı, Temizlik, Bahçıvan ), 3 Teknisyen, 14 Büro Personeli, 3 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker, 3 Büro Personeli, 2 Mühendis, 2 Kütüphaneci, 1 Veteriner Hekim, 1 Psikolog, 1 Avukat ve 1 EczacıKPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 5 Son Başvuru Tarihi: 22/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 1 Ağ Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 1 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Ağ Uzmanı, 1 Sistem UzmanıKPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 2 Son Başvuru Tarihi: 22/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 SekreterKPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 2 Son Başvuru Tarihi: 23/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Destek Personeli (Şoför - Erkek)KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 109 Son Başvuru Tarihi: 24/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: Diş Hekimliği Fakültesinde 18 Personel, Eczacılık Fakültesine 6 Personel, Sağlık Bilimleri Fakültesine 2 Personel, Nöroloji Bilimleri Enstitüsüne 1 Personel, Sağlık Kültür ve Spor Dair Başkanlığına 4 personel, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına 2 Personel, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne 71 personelKPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 57 Son Başvuru Tarihi: 24/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 15 Büro Personeli, 1 Şoför, 26 Temizlik Personeli, 15 Koruma ve Güvenlik GörevlisiKPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 57 Son Başvuru Tarihi: 13/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi Araştırma GörevlisiKPSS puanı gerekli: KPSS 60 Kontenjan Sınırı: 100 Son Başvuru Tarihi: 31/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 10 İtfaiye EriKPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 282 Son Başvuru Tarihi: 27/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 68 Temizlik Personeli, 18 Hasta Bakımı ve Temizliği, 5 Teknisyen, 10 Hemşire, 2 Aşçı, 2 Şoför, 50 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 10 Büro Personeli, 3 Tekniker, 2 Sağlık Teknikeri, 2 Röntgen Teknisyeni, 1 Programcı, 1 Çözümleyici Sistem Programcısı, 4 Aşçı, 10 Büro Personeli, 90 Hemşire, 1 Biyolog, 1 Psikolog, 1 Eczacı, 1 MühendisKPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 2 Son Başvuru Tarihi: 27/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Sağlık TeknikeriKPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 186 Son Başvuru Tarihi: 28/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 24 Temizlik Personeli, 1 Garson, 2 Kaloriferci, 3 Şoför, 3 Destek Personeli, 10 Teknisyen, 35 Hemşire, 13 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 4 Tekniker, 2 Programcı, 10 Sağlık Teknikeri, 7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Diğer Sağlık Personeli, 35 Hemşire, 34 Büro PersoneliKPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 1000 Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor İhtiyaç Olan Kadrolar: Kabin memuru ve personelKPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 50 Son Başvuru Tarihi: 28/02/23KPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 950 Son Başvuru Tarihi: 28/02/23KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 289 Son Başvuru Tarihi: 3/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 5 Teknisyen, 1 Hemşire, 172 Destek Personeli, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Tekniker, 32 Sağlık Teknikeri, 19 Büro Personeli, 1 Sağlık Fizikçisi, 2 Psikolog, 12 Hemşire, 2 Fizyoterapist, 2 Diğer Teknik Hizmet Personeli, 2 Büro Personeli, 1 Biyolog, 3 Eczacı (KPSS Şartı Yok)KPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 1000 Son Başvuru Tarihi: 28/02/23KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 107 Son Başvuru Tarihi: 6/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 20 Temizlik Personeli, 10 Hemşire, 20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 15 Büro Personeli, 14 Sağlık Teknikeri, 3 Röntgen Teknisyeni, 5 Büro Personeli, 1 Mühendis, 1 Fizyoterapist, 20 HemşireKPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 53 Son Başvuru Tarihi: 4/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 7 Temizlik, 1 Bahçıvan, 1 Şoför, 4 Bakım/Onarım Personeli, 3 Büro Personeli, 1 Teknisyen, 1 Tekniker, 2 Diğer Sağlık Personeli, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Bahçıvan, 1 Destek Personeli, 5 Büro Personeli, 2 Teknisyen, 1 Tekniker, 1 Aşçı, 8 Büro Personeli