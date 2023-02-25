Mart ayında memur olmayan kalmayacak! Kamu kurumlarına 7678 memur alınacak: KPSS'li KPSS'siz işte şartlar!

Mart ayında gerçekleştirilecek memur personel alımı için ilanlar duyuruldu. Bu ilan kapsamında, kurum ve kuruluşlar farklı alanlarda ve farklı yeteneklere sahip 7 bin 679 memur, personel ve işçi alımı yapılacak.
Başvuru şartları neler?
Açıklanan ilanlar kapsamında; lise, ön lisans ve lisans eğitimlerini tamamlayan vatandaşlar başvuruda bulunabilir. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler çerçevesinde gerçekleştirilecek alımlar, KPSS puanı ile ya da KPSS puanı istenmeden yapılacak.
Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan şartların sağlanması gerekiyor. Bununla birlikte eğitim, KPSS ve mesleki özellikler dikkate alınacak.
Başvuru yapacak kişilerin 2021 ya da 2022 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, lise yönünde P94, ön lisans yönünde P93 ve lisans yönünde P3 puan türünden minimum 50, 60 ya da 70 puan almaları gerekiyor. Bunun yanında KPSS puanı olmaksızın da alım yapılacak. Adayların mutlaka ilköğrenimlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Bununla birlikte lise, ön lisans ve lisans eğitimlerini tamamlamış kişilerin, ilgili bölümlerden eğitim almış olmaları gerekmektedir.
Yeni ilan şartları
Hazine ve Maliye Bakanlığı
KPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 350 Son Başvuru Tarihi: 31/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
KPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 383 Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor İhtiyaç Olan Kadrolar: 25 Müfettiş Yardımcısı, 74 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, 14 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzman Yardımcısı, 220 Milli Emlak Uzman Yardımcısı, 30 Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
Milli Eğitim Bakanlığı
KPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 450 Son Başvuru Tarihi: 26/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 450 Eğitim Müfettiş yardımcısı
AFAD
KPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 7 Son Başvuru Tarihi: 24/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 7 Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi
KOSGEB
KPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 12 Son Başvuru Tarihi: 24/12/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 4 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, 4 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 2 Bilgi Güvenliği Uzmanı
Aile Bakanlığı
KPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 5 Son Başvuru Tarihi: 20/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 3 Kişi Yurtdışı Staj Başvurusu kapsamında, 2 Kişi Yurtdışı Yüksek Lisans Başvurusu
SEDDK
KPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 21 Son Başvuru Tarihi: 24/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 4 Hizmetli, 4 Şoför, 4 Şoför, 4 Sekreter, 7 Düz memur, 2 Avukat
Dündarlı Belediyesi
KPSS puanı gerekli: KPSS 63 Kontenjan Sınırı: 1 Son Başvuru Tarihi: 10/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: Muhasebeci
Türkiye Taşkömürü Kurumu
KPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 1 Son Başvuru Tarihi: 03/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Teknik, 2 İdari (1 maden Mühendisi ve 1 Elektrik Mühendisi)
Konya Büyükşehir Belediyesi
KPSS puanı gerekli: KPSS 65 Kontenjan Sınırı: 19 Son Başvuru Tarihi: 17/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 19 Zabıta Memuru
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 31 Son Başvuru Tarihi: 27/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Basit Bakım / Bilgisayar, 5 Temizlik Personeli, 1 Teknisyen, 10 Koruma ve Güvenlik Personeli, 2 Şoför, 2 Tekniker, 9 Büro Personeli
TBMM
KPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 6 Son Başvuru Tarihi: 28/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, 3 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı
Marmara Üniversitesi
KPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 51 Son Başvuru Tarihi: 16/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 24 Temizlik Görevlisi ( 18 Erkek ve 6 Kadın ), 5 Şoför ( Erkek ), 5Isıtma-KaloriferKazan Personeli( Erkek ), 4 Bahçıvan, 10Hasta Bakımı ve Temizliği ( 5 Erkek ve 5 Kadın ), 3 Sağlık Teknisyeni
Kültür Bakanlığı
KPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 1 Son Başvuru Tarihi: 31/05/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 1 memur
İş Bankası
KPSS puanı gerekli değil Son Başvuru Tarihi: 28/02/23
Osmangazi Belediyesi
KPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 25 Son Başvuru Tarihi: 17/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: Memur ve Zabıta Memuru
TENMAK
KPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 2 Son Başvuru Tarihi: 15/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Denetçi Yardımcısı
ÇSGB
KPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 100 İhtiyaç Olan Kadrolar: İşin Yürütümü yönünden görev yapmak üzere 70, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden görev yapmak üzere 30 kişi
Dışişleri Bakanlığı
KPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 2 Son Başvuru Tarihi: 21/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Sekreter
AFAD
KPSS puanı gerekli: KPSS 60 Kontenjan Sınırı: 70 Son Başvuru Tarihi: 28/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 25 temizlik Görevlisi, 4 Şoför, 19 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 22 Büro Personeli ( 18 Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve 4 Diğer Lisans programları)
Trabzon Üniversitesi
KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 34 Son Başvuru Tarihi: 28/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 6 Temizlik Görevlisi, 1 Isıtma Personeli, 2 Teknisyen, 2 Temizlik Görevlisi, 2 Şoför, 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Tekniker, 8 Büro Personeli, 1 Avukat
Gümüşhane Üniversitesi
KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 33 Son Başvuru Tarihi: 7/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 8 Temizlik Personeli, 1 Şoför, 2 Kaloriferci, 2 Bahçıvan, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen, 1 Şoför, 1 Ses ve Görüntü Sistemleri personeli, 5 Büro personeli, 7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AFAD
KPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 29 Son Başvuru Tarihi: 6/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 29 İl Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı
Afyon Kocatepe Üniversitesi
KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 74 Son Başvuru Tarihi: 22/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 19 Destek Personeli ( Şoför, Aşçı, Park Bahçe Bakımı, Temizlik, Bahçıvan ), 3 Teknisyen, 14 Büro Personeli, 3 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker, 3 Büro Personeli, 2 Mühendis, 2 Kütüphaneci, 1 Veteriner Hekim, 1 Psikolog, 1 Avukat ve 1 Eczacı
İstanbul Üniversitesi
KPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 5 Son Başvuru Tarihi: 22/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 1 Ağ Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 1 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Ağ Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı
Dışişleri Bakanlığı
KPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 2 Son Başvuru Tarihi: 22/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Sekreter
Bursa Teknik Üniversitesi
KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 2 Son Başvuru Tarihi: 23/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Destek Personeli (Şoför - Erkek)
İstanbul Üniversitesi
KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 109 Son Başvuru Tarihi: 24/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: Diş Hekimliği Fakültesinde 18 Personel, Eczacılık Fakültesine 6 Personel, Sağlık Bilimleri Fakültesine 2 Personel, Nöroloji Bilimleri Enstitüsüne 1 Personel, Sağlık Kültür ve Spor Dair Başkanlığına 4 personel, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına 2 Personel, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne 71 personel
Yozgat Bozok Üniversitesi
KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 57 Son Başvuru Tarihi: 24/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 15 Büro Personeli, 1 Şoför, 26 Temizlik Personeli, 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
JSGA
KPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 57 Son Başvuru Tarihi: 13/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
KPSS puanı gerekli: KPSS 60 Kontenjan Sınırı: 100 Son Başvuru Tarihi: 31/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 10 İtfaiye Eri
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 282 Son Başvuru Tarihi: 27/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 68 Temizlik Personeli, 18 Hasta Bakımı ve Temizliği, 5 Teknisyen, 10 Hemşire, 2 Aşçı, 2 Şoför, 50 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 10 Büro Personeli, 3 Tekniker, 2 Sağlık Teknikeri, 2 Röntgen Teknisyeni, 1 Programcı, 1 Çözümleyici Sistem Programcısı, 4 Aşçı, 10 Büro Personeli, 90 Hemşire, 1 Biyolog, 1 Psikolog, 1 Eczacı, 1 Mühendis
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
KPSS puanı gerekli Kontenjan Sınırı: 2 Son Başvuru Tarihi: 27/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Sağlık Teknikeri
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 186 Son Başvuru Tarihi: 28/02/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 24 Temizlik Personeli, 1 Garson, 2 Kaloriferci, 3 Şoför, 3 Destek Personeli, 10 Teknisyen, 35 Hemşire, 13 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 4 Tekniker, 2 Programcı, 10 Sağlık Teknikeri, 7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Diğer Sağlık Personeli, 35 Hemşire, 34 Büro Personeli
THY
KPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 1000 Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor İhtiyaç Olan Kadrolar: Kabin memuru ve personel
ASHB
KPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 50 Son Başvuru Tarihi: 28/02/23
Belediyeler İŞKUR
KPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 950 Son Başvuru Tarihi: 28/02/23
Gazi Üniversitesi
KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 289 Son Başvuru Tarihi: 3/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 5 Teknisyen, 1 Hemşire, 172 Destek Personeli, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Tekniker, 32 Sağlık Teknikeri, 19 Büro Personeli, 1 Sağlık Fizikçisi, 2 Psikolog, 12 Hemşire, 2 Fizyoterapist, 2 Diğer Teknik Hizmet Personeli, 2 Büro Personeli, 1 Biyolog, 3 Eczacı (KPSS Şartı Yok)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
KPSS puanı gerekli değil Kontenjan Sınırı: 1000 Son Başvuru Tarihi: 28/02/23
Harran Üniversitesi
KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 107 Son Başvuru Tarihi: 6/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 20 Temizlik Personeli, 10 Hemşire, 20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 15 Büro Personeli, 14 Sağlık Teknikeri, 3 Röntgen Teknisyeni, 5 Büro Personeli, 1 Mühendis, 1 Fizyoterapist, 20 Hemşire
Mardin Artuklu Üniversitesi
KPSS puanı gerekli: KPSS 50 Kontenjan Sınırı: 53 Son Başvuru Tarihi: 4/03/23 İhtiyaç Olan Kadrolar: 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 7 Temizlik, 1 Bahçıvan, 1 Şoför, 4 Bakım/Onarım Personeli, 3 Büro Personeli, 1 Teknisyen, 1 Tekniker, 2 Diğer Sağlık Personeli, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Bahçıvan, 1 Destek Personeli, 5 Büro Personeli, 2 Teknisyen, 1 Tekniker, 1 Aşçı, 8 Büro Personeli