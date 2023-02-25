KAMU PERSONELİ
25 Şubat 2023 - 11:00

Mart ayında memur olmayan kalmayacak! Kamu kurumlarına 7678 memur alınacak: KPSS'li KPSS'siz işte şartlar!

Mart ayında memur alımı yapılacak! Kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
25 Şubat 2023 - 11:00
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Mart ayında memur olmayan kalmayacak! Kamu kurumlarına 7678 memur alınacak: KPSS'li KPSS'siz işte şartlar!
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Mart ayında gerçekleştirilecek memur personel alımı için ilanlar duyuruldu. Bu ilan kapsamında, kurum ve kuruluşlar farklı alanlarda ve farklı yeteneklere sahip 7 bin 679 memur, personel ve işçi alımı yapılacak.

Başvuru şartları neler?

Açıklanan ilanlar kapsamında; lise, ön lisans ve lisans eğitimlerini tamamlayan vatandaşlar başvuruda bulunabilir. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler çerçevesinde gerçekleştirilecek alımlar, KPSS puanı ile ya da KPSS puanı istenmeden yapılacak.



Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan şartların sağlanması gerekiyor. Bununla birlikte eğitim, KPSS ve mesleki özellikler dikkate alınacak.

KPSS

Başvuru yapacak kişilerin 2021 ya da 2022 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, lise yönünde P94, ön lisans yönünde P93 ve lisans yönünde P3 puan türünden minimum 50, 60 ya da 70 puan almaları gerekiyor. Bunun yanında KPSS puanı olmaksızın da alım yapılacak.

Adayların mutlaka ilköğrenimlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Bununla birlikte lise, ön lisans ve lisans eğitimlerini tamamlamış kişilerin, ilgili bölümlerden eğitim almış olmaları gerekmektedir.

Yeni ilan şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı

KPSS puanı gerekli

Kontenjan Sınırı: 350

Son Başvuru Tarihi: 31/03/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

KPSS puanı gerekli

Kontenjan Sınırı: 383

Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor

İhtiyaç Olan Kadrolar: 25 Müfettiş Yardımcısı, 74 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, 14 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzman Yardımcısı, 220 Milli Emlak Uzman Yardımcısı, 30 Milli Emlak Denetmen Yardımcısı

Milli Eğitim Bakanlığı

KPSS puanı gerekli değil

Kontenjan Sınırı: 450

Son Başvuru Tarihi: 26/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 450 Eğitim Müfettiş yardımcısı

AFAD

KPSS puanı gerekli değil

Kontenjan Sınırı: 7

Son Başvuru Tarihi: 24/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 7 Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi

KOSGEB

KPSS puanı gerekli

Kontenjan Sınırı: 12

Son Başvuru Tarihi: 24/12/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 4 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, 4 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 2 Bilgi Güvenliği Uzmanı

Aile Bakanlığı

KPSS puanı gerekli değil

Kontenjan Sınırı: 5

Son Başvuru Tarihi: 20/03/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 3 Kişi Yurtdışı Staj Başvurusu kapsamında, 2 Kişi Yurtdışı Yüksek Lisans Başvurusu

SEDDK

KPSS puanı gerekli

Kontenjan Sınırı: 21

Son Başvuru Tarihi: 24/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 4 Hizmetli, 4 Şoför, 4 Şoför, 4 Sekreter, 7 Düz memur, 2 Avukat

Dündarlı Belediyesi

KPSS puanı gerekli: KPSS 63

Kontenjan Sınırı: 1

Son Başvuru Tarihi: 10/03/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: Muhasebeci

Türkiye Taşkömürü Kurumu

KPSS puanı gerekli

Kontenjan Sınırı: 1

Son Başvuru Tarihi: 03/03/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Teknik, 2 İdari (1 maden Mühendisi ve 1 Elektrik Mühendisi)

Konya Büyükşehir Belediyesi

KPSS puanı gerekli: KPSS 65

Kontenjan Sınırı: 19

Son Başvuru Tarihi: 17/03/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 19 Zabıta Memuru

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

KPSS puanı gerekli: KPSS 50

Kontenjan Sınırı: 31

Son Başvuru Tarihi: 27/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Basit Bakım / Bilgisayar, 5 Temizlik Personeli, 1 Teknisyen, 10 Koruma ve Güvenlik Personeli, 2 Şoför, 2 Tekniker, 9 Büro Personeli

TBMM

KPSS puanı gerekli

Kontenjan Sınırı: 6

Son Başvuru Tarihi: 28/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, 3 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı

Marmara Üniversitesi

KPSS puanı gerekli

Kontenjan Sınırı: 51

Son Başvuru Tarihi: 16/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 24 Temizlik Görevlisi ( 18 Erkek ve 6 Kadın ), 5 Şoför ( Erkek ), 5Isıtma-KaloriferKazan Personeli( Erkek ), 4 Bahçıvan, 10Hasta Bakımı ve Temizliği ( 5 Erkek ve 5 Kadın ), 3 Sağlık Teknisyeni

Kültür Bakanlığı

KPSS puanı gerekli değil

Kontenjan Sınırı: 1

Son Başvuru Tarihi: 31/05/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 1 memur

İş Bankası

KPSS puanı gerekli değil

Son Başvuru Tarihi: 28/02/23

Osmangazi Belediyesi

KPSS puanı gerekli

Kontenjan Sınırı: 25

Son Başvuru Tarihi: 17/03/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: Memur ve Zabıta Memuru

TENMAK

KPSS puanı gerekli

Kontenjan Sınırı: 2

Son Başvuru Tarihi: 15/03/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Denetçi Yardımcısı

ÇSGB

KPSS puanı gerekli

Kontenjan Sınırı: 100

İhtiyaç Olan Kadrolar: İşin Yürütümü yönünden görev yapmak üzere 70, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden görev yapmak üzere 30 kişi

Dışişleri Bakanlığı

KPSS puanı gerekli değil

Kontenjan Sınırı: 2

Son Başvuru Tarihi: 21/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Sekreter

AFAD

KPSS puanı gerekli: KPSS 60

Kontenjan Sınırı: 70

Son Başvuru Tarihi: 28/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 25 temizlik Görevlisi, 4 Şoför, 19 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 22 Büro Personeli ( 18 Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve 4 Diğer Lisans programları)

Trabzon Üniversitesi

KPSS puanı gerekli: KPSS 50

Kontenjan Sınırı: 34

Son Başvuru Tarihi: 28/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 6 Temizlik Görevlisi, 1 Isıtma Personeli, 2 Teknisyen, 2 Temizlik Görevlisi, 2 Şoför, 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Tekniker, 8 Büro Personeli, 1 Avukat

Gümüşhane Üniversitesi

KPSS puanı gerekli: KPSS 50

Kontenjan Sınırı: 33

Son Başvuru Tarihi: 7/03/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 8 Temizlik Personeli, 1 Şoför, 2 Kaloriferci, 2 Bahçıvan, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen, 1 Şoför, 1 Ses ve Görüntü Sistemleri personeli, 5 Büro personeli, 7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

AFAD

KPSS puanı gerekli

Kontenjan Sınırı: 29

Son Başvuru Tarihi: 6/03/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 29 İl Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı

Afyon Kocatepe Üniversitesi

KPSS puanı gerekli: KPSS 50

Kontenjan Sınırı: 74

Son Başvuru Tarihi: 22/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 19 Destek Personeli ( Şoför, Aşçı, Park Bahçe Bakımı, Temizlik, Bahçıvan ), 3 Teknisyen, 14 Büro Personeli, 3 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker, 3 Büro Personeli, 2 Mühendis, 2 Kütüphaneci, 1 Veteriner Hekim, 1 Psikolog, 1 Avukat ve 1 Eczacı

İstanbul Üniversitesi

KPSS puanı gerekli

Kontenjan Sınırı: 5

Son Başvuru Tarihi: 22/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 1 Ağ Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 1 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Ağ Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı

Dışişleri Bakanlığı

KPSS puanı gerekli değil

Kontenjan Sınırı: 2

Son Başvuru Tarihi: 22/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Sekreter

Bursa Teknik Üniversitesi

KPSS puanı gerekli: KPSS 50

Kontenjan Sınırı: 2

Son Başvuru Tarihi: 23/03/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Destek Personeli (Şoför - Erkek)

İstanbul Üniversitesi

KPSS puanı gerekli: KPSS 50

Kontenjan Sınırı: 109

Son Başvuru Tarihi: 24/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: Diş Hekimliği Fakültesinde 18 Personel, Eczacılık Fakültesine 6 Personel, Sağlık Bilimleri Fakültesine 2 Personel, Nöroloji Bilimleri Enstitüsüne 1 Personel, Sağlık Kültür ve Spor Dair Başkanlığına 4 personel, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına 2 Personel, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne 71 personel 

Yozgat Bozok Üniversitesi

KPSS puanı gerekli: KPSS 50

Kontenjan Sınırı: 57

Son Başvuru Tarihi: 24/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 15 Büro Personeli, 1 Şoför, 26 Temizlik Personeli, 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

JSGA

KPSS puanı gerekli değil

Kontenjan Sınırı: 57

Son Başvuru Tarihi: 13/03/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

KPSS puanı gerekli: KPSS 60

Kontenjan Sınırı: 100

Son Başvuru Tarihi: 31/03/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 10 İtfaiye Eri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

KPSS puanı gerekli: KPSS 50

Kontenjan Sınırı: 282

Son Başvuru Tarihi: 27/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 68 Temizlik Personeli, 18 Hasta Bakımı ve Temizliği, 5 Teknisyen, 10 Hemşire, 2 Aşçı, 2 Şoför, 50 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 10 Büro Personeli, 3 Tekniker, 2 Sağlık Teknikeri, 2 Röntgen Teknisyeni, 1 Programcı, 1 Çözümleyici Sistem Programcısı, 4 Aşçı, 10 Büro Personeli, 90 Hemşire, 1 Biyolog, 1 Psikolog, 1 Eczacı, 1 Mühendis

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

KPSS puanı gerekli

Kontenjan Sınırı: 2

Son Başvuru Tarihi: 27/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 2 Sağlık Teknikeri

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

KPSS puanı gerekli: KPSS 50

Kontenjan Sınırı: 186

Son Başvuru Tarihi: 28/02/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 24 Temizlik Personeli, 1 Garson, 2 Kaloriferci, 3 Şoför, 3 Destek Personeli, 10 Teknisyen, 35 Hemşire, 13 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 4 Tekniker, 2 Programcı, 10 Sağlık Teknikeri, 7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Diğer Sağlık Personeli, 35 Hemşire, 34 Büro Personeli

THY

KPSS puanı gerekli değil

Kontenjan Sınırı: 1000

Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor

İhtiyaç Olan Kadrolar: Kabin memuru ve personel

ASHB

KPSS puanı gerekli değil

Kontenjan Sınırı: 50

Son Başvuru Tarihi: 28/02/23

Belediyeler İŞKUR

KPSS puanı gerekli değil

Kontenjan Sınırı: 950

Son Başvuru Tarihi: 28/02/23

Gazi Üniversitesi

KPSS puanı gerekli: KPSS 50

Kontenjan Sınırı: 289

Son Başvuru Tarihi: 3/03/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 5 Teknisyen, 1 Hemşire, 172 Destek Personeli, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Tekniker, 32 Sağlık Teknikeri, 19 Büro Personeli, 1 Sağlık Fizikçisi, 2 Psikolog, 12 Hemşire, 2 Fizyoterapist, 2 Diğer Teknik Hizmet Personeli, 2 Büro Personeli, 1 Biyolog, 3 Eczacı (KPSS Şartı Yok)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

KPSS puanı gerekli değil

Kontenjan Sınırı: 1000

Son Başvuru Tarihi: 28/02/23

Harran Üniversitesi

KPSS puanı gerekli: KPSS 50

Kontenjan Sınırı: 107

Son Başvuru Tarihi: 6/03/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 20 Temizlik Personeli, 10 Hemşire, 20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 15 Büro Personeli, 14 Sağlık Teknikeri, 3 Röntgen Teknisyeni, 5 Büro Personeli, 1 Mühendis, 1 Fizyoterapist, 20 Hemşire

Mardin Artuklu Üniversitesi

KPSS puanı gerekli: KPSS 50

Kontenjan Sınırı: 53

Son Başvuru Tarihi: 4/03/23

İhtiyaç Olan Kadrolar: 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 7 Temizlik, 1 Bahçıvan, 1 Şoför, 4 Bakım/Onarım Personeli, 3 Büro Personeli, 1 Teknisyen, 1 Tekniker, 2 Diğer Sağlık Personeli, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Bahçıvan, 1 Destek Personeli, 5 Büro Personeli, 2 Teknisyen, 1 Tekniker, 1 Aşçı, 8 Büro Personeli

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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