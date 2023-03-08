Mart ayının promosyon bombası Akbank'tan geldi! Maaşınızı hemen öğrenin: Bu miktar anında ödenecek!

Birçok bankada ortaya çıkan promosyon kampanyası haberleri yeniden gündemde. Milyonlarca emekli promosyonları ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ederken Akbank’ın yaptığı açıklama ortalığı kavurdu.
Akbank Emekli Promosyon TutarıBankaların emekli promosyonu kampanyaları her geçen gün devam etmektedir. Promosyon kampanyaları devam ederken sunulan tutar da artmaktadır. Promosyon ödemesi almak için ise 3 yıl boyunca aynı bankada kalmanın taahhüt verilmesi yeterlidir. Verilecek olan promosyon da her banka için farklılık göstermektedir.
SGK tarafından açıklanmış olan tutar altında ise hiçbir şekilde promosyon ödemesi yapılmamaktadır. Lakin bankalar belirlenmiş tutarı istedikleri boyutta arttırabilirler. Akbank’ın resmi internet sitesinden yayınlamış olan açıklama ile de müşterilerin yüzü güldü.