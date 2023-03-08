Finans
08 Mart 2023 - 16:30

Mart ayının promosyon bombası Akbank'tan geldi! Maaşınızı hemen öğrenin: Bu miktar anında ödenecek!

Emeklilere olan promosyonlar her geçen gün artarken Akbank'ın yapmış olduğu açıklamalar gündeme oturdu.

Finans
08 Mart 2023 - 16:30
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Mart ayının promosyon bombası Akbank'tan geldi! Maaşınızı hemen öğrenin: Bu miktar anında ödenecek!
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Birçok bankada ortaya çıkan promosyon kampanyası haberleri yeniden gündemde. Milyonlarca emekli promosyonları ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ederken Akbank’ın yaptığı açıklama ortalığı kavurdu.

Akbank Emekli Promosyon Tutarı

Bankaların emekli promosyonu kampanyaları her geçen gün devam etmektedir. Promosyon kampanyaları devam ederken sunulan tutar da artmaktadır. Promosyon ödemesi almak için ise 3 yıl boyunca aynı bankada kalmanın taahhüt verilmesi yeterlidir. Verilecek olan promosyon da her banka için farklılık göstermektedir.



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SGK tarafından açıklanmış olan tutar altında ise hiçbir şekilde promosyon ödemesi yapılmamaktadır. Lakin bankalar belirlenmiş tutarı istedikleri boyutta arttırabilirler. Akbank’ın resmi internet sitesinden yayınlamış olan açıklama ile de müşterilerin yüzü güldü.

7 Bin TL’ye Kadar Promosyon Ödemesi

Akbank resmi internet sitesinden yapmış olan açıklama ile emekli maaşının üç yıl boyunca Akbank’ta kalmasının taahhütü veren emekliler için 7 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi kazanabilecek. Promosyon tutarı;

• 3500 TL’nın altında olanlara 4200 TL,

• 3500 – 7500 TL’nin arasında olanlara 4850 TL,

• 7500 – 10000 TL’nin arasında olanlara 6250 TL,

• 10000 TL’nin üzerinde olanlara 7000 TL

Promosyon ödemesi alabilecek. Akbank’ın yapmış olduğu promosyon kampanyasından yararlanmak için da internet sitesinden başvurmak yeterlidir.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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