Mart ayının son gününde tatil müjdesi! Öğrencilere müjde: O illerde okullar tatil edildi: 31 Mart kar tatili!







EĞİTİME ARA, BAZI KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN







SİVAS'TA YOLLAR KAPANDI

ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI

KAR KALINLIĞI 10 CM ÜZERİNDE

TÜM ÜLKE SOĞUK HAVADAN ETKİLENİYOR

‘BU GECE DON GÖRÜLEBİLİR’

İSTANBUL'A 'MART KARI' YAĞDI, AYDOS ORMANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

ANKARA'DA KAR

BALIKESİR'DE MART AYINDA KAR

İZMİR'İN YÜKSEK YERLERİNE KAR YAĞDI

KOCAELİ VE SAKARYA’DA KAR YAĞIŞI

BEYAZA ESİR ESKİŞEHİR

ŞEHİR MERKEZİ KAR YAĞIŞINDAN ETKİLENDİ

Kar yağışı ve soğuk hava birçok şehri etkiledi. 30 Mart Perşembe günü 9 ilde derslere ara verildi. Kar tatili haberi 31 Mart'ta geldi.Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı yönünde hava uyarılarının yapıldığı kaydedildi. Fırtınanın çatıda oluşturduğu hasarın henüz onarılmadığına dikkat çekilen açıklamada, ilin yüksek riskli bir duruma gelmemesi için 31 Mart Cuma günü eğitimlere ara verildiği belirtildi. Açıklamada, çalışacak kimsesi olmayan lise düzeyinden küçük çocuğu olan çalışan anne ve babalar ile hamile ve engelli personellerinin idari izne ayrılacağı belirtildi..Sivas'ta dün yağan kar nedeniyle il genelinde 95 yerde yollar trafiğe kapatıldı. Dün başlayan ve gece saatlerinde kentte yoğun olarak etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yüksek yerler başta olmak üzere 95 yerde yollar kapandı. İmranlı ve Zara bölgelerinde bulunan yerleşim yerlerinde belediyeye bağlı özel ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.Erzurum'da dün geceden bu yana aralıksız kar yağışından dolayı pek çok kişi zorlukla karşılaştı. Karın yanı sıra şiddetli tayfun ve fırtına nedeniyle yol görüşü azaldı. Mart ayı kar yağışı sırasında bazı vatandaşlar kar yağışının tadını çıkarıyor. Karayolları başkanlığı ekipleri şehirlerarası yollarda biriken karı temizlerken, belediyeler de caddelerde biriken karı temizledi. Karşı bölgede kar yağışı da hayatı olumsuz etkiliyor. Şehirde sabah saatinde etkisini gösteren ve zaman zaman süren kar yağışı, etkisini güçlü bir şekilde gösterdi. Kars-Digor yolunda kar yağışından dolayı sürücüler zor durumlarla baş başa kaldı. Bazı alanlarda buzlanmadan dolayı ekipler tuz çalışması başlattı. Sarıkamış bölgesinde kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Öğle sonrasında yoğun kar yağışından dolayı görüş kötüleşti ve sürücüler ilerlemek için zorluk yaşadı.Bolu merkezde kar yağışı günlük hayatı ve trafiği olumsuz etkiledi. Kent merkezinde iki günde bir aralıklarla yağan kar, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezinde yağmur nedeniyle kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santimetreye kadar çıktı. Günlük hayatı ve trafiği olumsuz etkileyen kar yağışı zaman zaman devam edeceği tahmin ediliyor.CNN TÜRK meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde beklenen hava durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Şimdiye kadar yapılan açıklamalar şöyle: Soğuk bir kış günü gibi. Türkiye iki günde bir baharı yaşadı bir kışı yaşadı. Sinop'tan bir çizgi çekersek batıda kar ve karla karışık yağış var; doğusunda ise kuvveti yağmur var. Aynı zamanda fırtına da önemli. Kuzey Batı'da karayel var. 70 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar var. Deprem bölgesinde de görülecek bu rüzgarlar.Adana ve Kahramanmaraş deprem kuşağında. Buradaki sıcaklık düştü ama 13-14 dereceye kadar. İstanbul'da ise sıcaklık 7-8 dereceye kadar düştü. Yarın sabah da yağmur yağacak ama önemli değil. Yağış batı bölgelerimizde doğuya doğru hareket edecek. Doğuda kar yağıyor. Giresun-Trabzon arasında da şiddetli yağmur yağıyor. Akşam saatlerinde kar görülebilir. Bu gece soğuk olabilir. Tarımda don riski düşüktür. Ekili alanlara dikkat etmek gerekiyor. Bahsettiğim dergi bu. Sıcaklıklar yarından itibaren artmaya başlayacak. Doğuda kar yağabilir. Sulamak için faydalı olabilir. Bu yağışların İstanbul Barajı'na olumlu etkisi var.İstanbul'da 2 gündür yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının 2 ile 0 derece arasında dalgalandığı Kartal'da, Aydos ormanının yüksek yerleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Silivri, Gazitepe ve Kadıköy ilçelerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.Meteorolojik uyarıların ardından beklenen kar yağışı Ankara'nın dört bir yanında beyaza büründü.Mart ayı sonunda Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kar yağdı. Çalkandil, Büyük Katrancı, Serçeören ve Kızıloluk mahallerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarında bile beyaz örtü oluşturdu. Aniden bastıran yağmura karşı önlem alan belediye ekipleri, bölgeye kar küreme araçları gönderdi. Ekipler, bölgede yolu temizlemeye devam ediyor.İzmir ve Manisa'da sıcak ve güneşli hava yerini soğuk havaya bırakırken yüksek yerlerde kar yağışı etkili oldu. Bornova Beşyol bölgesi dün gece yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Beşyol'un yanı sıra Ödemiş ve Spil Dağı Milli Parkı da karla kaplandı. Mart ayının son günlerinde yağan karın sürpriz olduğunu söyleyen vatandaşlardan Zeki Davran, "Dün yazı yaşarken, bugün kışı yaşıyoruz. Gece saatlerinde başlayıp, sabah kadar yağdı ve sürpriz oldu. Burada kar yağışı oluyor. Ancak bu tarihte beklemiyorduk. Uzun zaman sonra bu tarihte böyle bir kar yağışı oldu" dedi.Kocaeli ve Sakarya'da hava sıcaklığındaki keskin düşüş nedeniyle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. 1.800 metre yükseklikteki Kartepe bölgesinde karlı dağlar ve ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu. Belediye ekipleri, bölgede yolların kapanmaması veya başka bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü. Bazı iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu gözlemlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan verilere göre Kartepe'nin zirvesinde kar kalınlığı 55 santimetre oldu. Sakarya Hendek ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetre oldu. Sabah güne başlayanlar beyaz bir battaniye ile karşılaştı. Karla kaplı yollarda herhangi bir yan etkisi olmamıştır. ULUDAĞI'NDA 1 METREYE KADAR KAR Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Karın kalınlığının 1 metre olduğu Uludağ'a araçların zincirsiz gitmesine izin verilmiyor.Eskişehir'de soğuk ve kar etkili oldu, çünkü hava sıcaklığı aynı anda 2 dereceye düştü. Eskişehir merkezde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, mahalleliyi olumsuz etkiledi.Düzce ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezlerinde de yağmaya başladı. Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışının devam ettiği Düzce'de Kaynaşlı ve Yığılca bölgeleri kar altında kaldı. Kar yağışı Kocaeli Gebze bölgesinde de etkili oldu. Gebze merkezden başlayan karın belirli yerlerde kaldığı görüldü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.