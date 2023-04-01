Mart bitmeden emeklilere bir müjde daha! Bakan Bilgin duyurdu: O tarihte hesaplara para yatırılacak!













Emekli vatandaşlar, aylıklarına yapılan zammın ödemelere ne zaman yansıtılacağını merakla beklemekte. Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama çerçevesinde, 5 bin 500 lira olan emekli aylıkları 7 bin 500 liraya çıktı. Vatandaşların yüzünü güldüren bu zammın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de zamlar hakkında açıklamada bulundu. SSK ile BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlar zam gelen aylıklarının ne zaman ödeneceğini merakla beklemekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama kapsamında ise minimum emekli aylığı 7 bin 500 lira oldu. Söz konusu kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onay aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günlerde katılım gösterdiği canlı yayında emekli aylıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete yapılan zammın ardından emekli aylıklarına 2 bin liralık zam geldi. Bu zam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onay aldı. Emekli aylıkları için yapılan açıklamada, "Emekli vatandaşlarımız için maaş iyileştirme çalışmalarımızı çalışma ve sosyal güvenlik ve hazine bakanımız ile beraber gerçekleştirdik ve gereken bütçe planını hazırladık. Bugün buradan müjdeli haberi duyuralım. İyileştirmeye gidilen maaş neticesinde emekli maaşı ücretlerini 7500 liraya çıkardık. Emekli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, söz konusu düzenleme ve iyileştirmenin EYT'li vatandaşlar için de geçerli olduğunu duyurdu. Bu iyileştirme ve düzenlemelerden EYT'li vatandaşlar da faydalanabilecek.