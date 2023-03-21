Hava durumu tahmin raporuna göre, ülkemizde haftanın başından itibaren batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren batı kesimlerde yer yer normallerin üzerine çıkabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların sıcak havanın etkisinde kalmamaları için güneş ışınlarına karşı koruyucu önlemler almalarını tavsiye ediyor. Hava durumu tahmin raporuna göre, ülkemizde haftanın başından itibaren batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren batı kesimlerde yer yer normallerin üzerine çıkabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların sıcak havanın etkisinde kalmamaları için güneş ışınlarına karşı koruyucu önlemler almalarını tavsiye ediyor.
YAŞAM
21 Mart 2023 - 18:15
Mart'ın yarısı yaz yarısı kış oldu! Meteoroloji'den o illere uyarı: Yağmurlukları hazırlayın!
Meteoroloji haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminine göre, hafta başında hava sıcaklığının artması bekleniyor. Peki ülke genelinde havalar nasıl olacaktır? Sorusunun cevabını öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz…
YAŞAM
21 Mart 2023 - 18:15