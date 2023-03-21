Mart'ın yarısı yaz yarısı kış oldu! Meteoroloji'den o illere uyarı: Yağmurlukları hazırlayın!













Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi riski!

Hava durumu tahmin raporuna göre, ülkemizde haftanın başından itibaren batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren batı kesimlerde yer yer normallerin üzerine çıkabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların sıcak havanın etkisinde kalmamaları için güneş ışınlarına karşı koruyucu önlemler almalarını tavsiye ediyor. Hava durumu tahmin raporuna göre, ülkemizde haftanın başından itibaren batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren batı kesimlerde yer yer normallerin üzerine çıkabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların sıcak havanın etkisinde kalmamaları için güneş ışınlarına karşı koruyucu önlemler almalarını tavsiye ediyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, ülkenin geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, ancak Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde de görülebilir. Karaman, Konya, Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Aksaray, Samsun, Giresun, Erzincan ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları da yaşanabilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuvvetli yağışlardan dolayı Konya, Karaman, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Samsun, Sivas, Giresun, Ordu ve Erzincan çevrelerinde ani su baskınları, sel, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve fırtına gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) beklenmektedir. Vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmalıdır. Hava sıcaklıkları, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak ve diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacaktır.