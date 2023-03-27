Mart kapıdan baktırdı... Kar o illerde fena yağacak! Kar yağacak illeri Meteoroloji tek tek açıkladı! Önleminizi alın







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ







Havaların ısınmasına aldanmayın! Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklenen bölgeleri çok sıkı uyardı. Peki hangi bölgelerde yağış olacak? Hava sıcaklıkları düşüyor mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre hafta boyu ülke genelinin çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara Bölgesi, Kıyı Ege Bölgesi, Doğu Akdeniz Bölgesi ve Antalya ve Isparta illeri, Doğu Karadeniz Bölgesi ve Ordu ili, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi doğu taraflarında sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz Bölgesi yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur beklentisi hakim.Marmara Bölgesi güney kesimi, İç Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi batı kesimi, Batı Karadeniz Bölgesi iç kesiminde sabah saatlerinden itibaren sis, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise toz taşınımı olması tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz Bölgesi iç kesimi ve Doğu Anadolu Bölgesi yüksek kesimlerde çığ tehlikesi olabileceği için önlem almakta fayda var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen toz taşınımı sebebiyle çamur yağışları, ulaşım aksaklıkları gibi durumlara karşı önlem alınması gerekiyor. Hava sıcaklıkları güncel olarak mevsim normallerinin üstünde olsa da Çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Kastamonu, Bolu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Tokat, Çorum, Ankara, Çankırı, Yozgat ve Kütahya illerinde kar yağışı beklentisi var.