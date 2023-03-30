YAŞAM
30 Mart 2023 - 10:00

Mart kazma kürek yaktırdı! O illere 20 cm kalınlığında kar geliyor: Evden çıkmayın uyarısı yapıldı!

Son günlerde hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle beraber kar beklentisi oluştu. İşi olmayanların evden çıkmaması için uyarılar yapılırken karın yağacağı illerin listesi açıklandı. Kar yağışı Cuma gününe kadar devam ederken uzman isimler duyurdu.

YAŞAM
30 Mart 2023 - 10:00
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Mart kazma kürek yaktırdı! O illere 20 cm kalınlığında kar geliyor: Evden çıkmayın uyarısı yapıldı!
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Meteorolojiden gelen açıklamalara bakıldığında çok sayıda illerimizin etkilendiği sağanak yağış sonrasında kar yağışının etkili olduğu belirtildi. MGM son dakika açıklamasında karın 20 cm bulacağı uyarıları yapıldı.

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek bölgeleriyle beraber Bolu'nun yüksek alımlarında kesimlerinde yoğun olması bekleniyor. Uzman isim Kerem Ökten kar yağışının olacağı şehirleri duyurdu.

CUMA GÜNÜNE KADAR SOĞUK HAVALAR DEVAM EDİYOR



Kuvvetli yağışların Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybederken ancak soğuk havanın cuma gününe kadar etkisi devam edeceği duyuruldu. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, kar yağışının etkili olacağı iller sosyal medya üzerinde açıklandı.

kar yağışı başladı

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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