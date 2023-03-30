Mart kazma kürek yaktırdı! O illere 20 cm kalınlığında kar geliyor: Evden çıkmayın uyarısı yapıldı!

Meteorolojiden gelen açıklamalara bakıldığında çok sayıda illerimizin etkilendiği sağanak yağış sonrasında kar yağışının etkili olduğu belirtildi. MGM son dakika açıklamasında karın 20 cm bulacağı uyarıları yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek bölgeleriyle beraber Bolu'nun yüksek alımlarında kesimlerinde yoğun olması bekleniyor. Uzman isim Kerem Ökten kar yağışının olacağı şehirleri duyurdu.
CUMA GÜNÜNE KADAR SOĞUK HAVALAR DEVAM EDİYOR
Kuvvetli yağışların Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybederken ancak soğuk havanın cuma gününe kadar etkisi devam edeceği duyuruldu. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, kar yağışının etkili olacağı iller sosyal medya üzerinde açıklandı.