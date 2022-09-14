EKONOMİ
14 Eylül 2022 - 10:28

Martı, Micromobility America'ya katılıyor

Türkiye'nin önde gelen mobilite platformlarından Martı, dünyanın en prestijli mikromobilite etkinliklerinden bir tanesi olan Micromobility America'ya katılıyor.

EKONOMİ
14 Eylül 2022 - 10:28
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Martı, Micromobility America’ya katılıyor

Mikromobilite alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Martı, dikkat çeken mikromobilite etkinliklerinden bir tanesi olan Micromobility America'da Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. 15-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinliğin ilk gününde Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, gelişmekte olan pazarlarda mikromobilite şirketi olmak konusunda 20 dakikalık bir konuşma yapacak. 15 Eylül günü yerel saatle 14.30'daki oturumda Öktem, tüm dünyada birden fazla sektör profesyoneline, şirketlerinin ve Türkiye'de mikromobilite pazarının hikayesini anlatacak. Oğuz Alper Öktem ayrıca sektör fikir önderleriyle gerçekleştirilecek olan bir podcast serisine de konuk olacak.

Sektörün küresel öncüleri buluşuyor

Fuar bölümünde yer oynuyacak Martı standında ziyaretçiler bilgilendirilirken, şirketin mikromobilite ürünleri ve çalışmaları tanıtılacak. Teknoloji inovasyonunun dünya başkentinde mikromobilitenin en güzel küresel kurucuları, düşünürleri ve liderlerinin buluşacağı Micromobility America'ya 500'den fazla şehirden ve startup'tan sektör lideri kurucular, gazeteciler, yatırımcılar, analistler, teknoloji uzmanları ve politikacılar katılacak.

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