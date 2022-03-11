MaruDerm C Vitamini Serumu ile Cildiniz Işıldasın!

Maruderm c vitamini ve peptid aydınlatıcı cilt bakım serumu hafif bir yapıdadır ve cilde hızlı nüfuz eden bir dokuya sahiptir. Yağsız bir bitiş sunar. Cildi nemlendirme, pürüzsüzleştirme ve aydınlatma işlevlerini yerine getirir. Günlük hayattaki dış etkenlere karşı üstün bir koruma sağlar. Yaşlanma belirtilerine karşı savaşır. Bu sayede cilt yumuşacık olur ve canlı bir görünüm elde eder. C vitamini serumu kullananlar açısından çok sayıda fayda sağlar.

Temizlenmiş bir cilde sabah akşam uygulanır. Haricen kullanılır. Phenoxyethanol, Parfüm ve Paraben İÇERMEZ. Gözle direkt temas etmesi önerilmez. Temas halinde bol su ile yıkayın.

C Vitamini Serumu Ne İşe Yarar?

C vitamini serumu ne işe yarar diye bakıldığında pek çok faydası olduğu görülmektedir. Cildin kolajen ve elastin üretimi konusunda hız kazanmasını sağlar. Anti-age bir ürün olması nedeniyle, düzenli kullanımda yüzdeki sarkmaların ve kırışıklıkların önüne geçer. İnce çizgiler konusunda koruma sağlar. Cildin yüzeyindeki bariyerleri onarmakta yardımcıdır.







Maruderm C vitamini serumu cilde parlaklık ve pürüzsüz bir görünüm elde ettirir. Cildin esnekliğini kaybetmeden sıkılaşmasına olanak sağlar. Koyu lekeler ve ton eşitsizliği nedeniyle oluşan solgun görünümü giderir. Bunun yanı sıra UV ışınları, stres ve uykusuzluk gibi dış faktörlerin yaşlanma belirtilerini giderici özelliğe sahiptir. C vitamini serumu cildin eski parlaklığına kavuşması ve genç bir görünüm elde etmesi konusunda oldukça etkilidir. Özellikle zarar gören ciltlerin onarımı konusunda çok tercih edilir.

C Vitamini Cilde Etkileri

1.Güneş ve rüzgarın zararlı etkilerinden korur.







2.Anti-aging etkisi vardır ve ince çizgi ile kırışıklık görünümlerini azaltır.

3.Sivilce izlerini gidermeye yardımcı olur.

4.Cildi aydınlatır ve parlak bir görünüme kavuşturur.

5.Gözenek görünümünü azaltır.

6.Cildi sıkılaştırır.

7.Ölü hücrelerden arındırır.

8.Cilt tonunu eşitler.

C Vitamininin Cilt Bakımında Faydaları Nelerdir?

Cildi aydınlatmaya yardımcı olan çok önemli bir anti-age cilt bakım ürünüdür. Maruderm C vitamini yüz için kullanılır. Antioksidan özelliği vardır. Bu sayede dış etkenlerden dolayı oluşan zararlı durumlara karşı cildi korur. Işıltı kaybını azaltır ve düzensiz cilt dokusunu iyileştirir. C vitamini serumu düzenli olarak kullanıldığında daha genç bir görünüme kavuşturur.

Tüm cilt tiplerine uygundur. Hassas ciltler de kullanabilir. Özellikle sivilce, gözenek gibi cilt problemleri yaşayan kişiler için iyileştirici etkiler taşır.

C Vitamini Nasıl Kullanılır?

C vitamini nasıl kullanılır sorusunun çok karmaşık bir cevabı yok. Yalnızca birkaç noktaya dikkat edildiğinde daha sağlıklı ve etkili bir bakım yapılabilir.

-C vitamini güzelce temizlenmiş cilde uygulanmalıdır.

- Cilt bakım rutini içinde yer almalıdır. Yıkama jellerinden ya da tonikten sonra kullanılabilir.

-Sabah akşam kullanılması tavsiye edilir.

-Damla başlığı sayesinde kolay kullanım sağlar.

-Buzdolabında muhafaza edilmesi önerilir.

- Maruderm C vitamini yaz kış kullanıma uygundur.

C Vitamini Serumu Kaç Yaşında Kullanılır?

Maruderm c vitamini serumu kaç yaşında kullanılır sorusunun tek bir yanıtı yoktur. Çünkü bir yaş sınırlamasına dahil değildir. Yaşlanma karşıtıdır. Akneye eğilim gösteren ve hassaslaşmış ciltler kullanabilir. Antioksidan bir serumdur. Karma, kuru ve yağlı ciltler için kullanıma uygundur. Birbirinden farklı cilt sorunları ve çevresel faktörlere karşı üstün koruma sağlamaktadır. Dermatolojik ve mikrobiyolojik olarak onaylıdır.