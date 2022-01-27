Masaj salonunda dehşet yaşandı













Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Cemalpaşa Mahallesi, Cevat Yurdakul Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda yaşanan kavgada kan döküldü. Masaj salonunda gerçekleşen olayda Azad Y. ve Tamer A, kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Olayın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirlenemeyen kişi Tamer A’yı karnından Azad Y’yi de defalarca kafasından bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı.Çalışanların yardım çağırması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkilinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken polis saldırganın peşine düştü.