YAŞAM
27 Ocak 2022 - 22:31

Masaj salonunda dehşet yaşandı

Adana Seyhan'da bulunan bir masaj salonunda iki kişi tartıştıkları kişi tarafından bıçaklandı.

YAŞAM
27 Ocak 2022 - 22:31
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Masaj salonunda dehşet yaşandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Cemalpaşa Mahallesi, Cevat Yurdakul Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda yaşanan kavgada kan döküldü. Masaj salonunda gerçekleşen olayda Azad Y. ve Tamer A, kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Olayın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirlenemeyen kişi Tamer A’yı karnından Azad Y’yi de defalarca kafasından bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı.




POLİS ZANLIYI ARIYOR



Çalışanların yardım çağırması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkilinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken polis saldırganın peşine düştü.
https://icdn.turkiyegazetesi.com.tr/images/ckfiles/images/AW529621_01.jpg
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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