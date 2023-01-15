MASAK'tan terör finansmanına engel! Parasal sınır tebliği yeniden düzenlendi..

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Komisyonu (MASAK), "Suç ve Terörün Finansmanı Amaçlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Tedbirlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımladı. Bankalardan finans
ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasasındaki aracı kurumlardan varlık yönetim şirketlerine, yatırım ortaklıkları şirketlerinden sigorta şirketlerine, finansal kiralama şirketlerinden nakliye şirketlerine, kuyumcular, tarihi eser alıcıları ve satıcıları gibi bir çok kuruluşun faaliyetlerinde kimlik tespitine ilişkin yapmak zorunda oldukları işlemlere yeni düzenlemeler getirildi.
"GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI ZORUNLU OLACAK"
Söz konusu kurumlar, toplam işlem değeri 185.000 TL ve üzeri olan veya birbirinden bağlantılı olarak toplam işlem değeri 185.000 TL den fazla işlemlerde müşterinin ve müşteri adına hareket eden herhangi bir kişinin kimliğini ifşa etmeyeceklerdir. İlgili işlemlerde 185.000 TL Kimlik bilgilerini alarak, bu bilgilerin doğruluğunu teyit ederek ve işlemin gerçek lehdarını ifşa ederek müşterinizi tespit etmek için gerekli adımları atılacak. Daha önce para tabanı 85 bin lira olarak uygulanmıştı. Bu değişikliğin amacı, sorumlu grupların artan taleplerini karşılamak ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uymaktı. Bu bağlamda, gerektiğinde basitleştirilmiş kimlik tespiti sağlayan tebliğlerde belirtilen miktarlar artırılmıştır. Tedbirleri basitleştirilmiş (teyit zorunluluğu olmayan) hayat sigortası için bir yıl içinde ödenen toplam primin 5 bin liradan 12 bin liraya, tek primli sigorta için primin 12 bin 500 liradan 25.000 liraya liraya çıkarılmasına karar verildi.
1250 LİRADAN 2750 LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Ön ödemeli kartlarla ilgili işlemlerde belirtilmesi zorunlu olmayan tutarlar aynı yıl içinde 500 TL'den 1000 TL'ye kadar olan nakit çekimlerini, tek kullanımlık ve yeniden yükleme yapılamayan kartlar için limit 1250 TL'den 2 750 TL'ye yükseltildi. Ödeme kuruluşları ve e-para kuruluşları tarafından gerçekleştirilen e-para havale işlemleri için aynı yıl içinde nakit çekme tutarı 500 TL ile 1000 TL arasında olup, yeniden yükleme özelliğinin olmaması halinde elektronik ortamda saklanan fon miktarı artacaktır. 1250 TL 2.000 750 TL, yeniden yükleme yapılabilen kartlarda toplam 1 harcama limiti belirlenmiş ve bu çerçevede bir ay içinde yüklenebilecek bakiye 1.250 liradan 2.000 750 liraya çıkarılmıştır.
LİMİT 15 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Ayrıca, bir elektronik fon transferi işleminin tutarını veya birden fazla ilişkili işlemin toplam tutarını belirlemek ve doğrulamak için gereken limit 7.500 TL'den 15.000 TL'ye yükseltilmiştir. 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan düzenleme, zorunlu kuruluşlara bu parasal limitlere uyum sağlamaları için süre tanıyacak.