Maskeler yeniden zorunlu mu oluyor? Uzmanlar sonbaharı işaret etti!







Vaka sayıları giderek artıyor!











"Maskeler yeniden zorunlu hale getirilmeli"





Aşı ve tedbirler birlikte etkisinden biraz da olsa kurtulduğumuz koronavirüs kabusu geri geliyor. Hergün artış gösteren vaka sayıları, bir süre önce hayatımızdan çıkan bazı tedbirlerin yeniden geri geleceği işaretini verirken uzman isimler konuya ilişkin peş peşe açıklamalar yayınlamaya başladılar. Sonbahar aylarında, vakaların daha da fazla artacağının beklendiğini söyleyen uzmanlar geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde hayatımızdan tamamen çıkardığımız maskelerin En azından toplu taşımalarda ve kapalı ortamlarda yeniden zorunlu olması gerektiğini söylüyorlar.Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilerde 25 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinin arasında koronavirüs vaka sayısının 406 bin 322'ye yükseldiği görülürken koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 337 olduğu belirtildi. Bir önceki hafta açıklanan verilerle karşılaştırıldığında yaklaşık 50 bin artışın gözlemlendiği son veriler bazı yasakları ve zorunlulukları tekrar tartışılmasına neden oldu. Çok sayıda uzman isim, konuyla ilgili peş peşe açıklamalarda bulunurken Doç. Dr. Elif Hakko, maske zorunluluğunun yeniden geriye gelmesi gerektiğini savundu. Yaz tatilin başlaması ve kalabalık alanların daha fazla olması nedeniyle insanların bu alanlarda vakit geçirmesi, tedbirlerin iyice gevşemesine neden oldu. Tabii bu durumda, vaka artışlarına yol açtı. Sonbahar ayları içinde vakaların daha da yükselebileceğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, koronavirüs salgınına karşı konulan kuralların önemsenmesinin çok yanlış olduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili uyarılarda da bulunan Hakko, semptomların daha kısa sürede görüldüğünü ve bulaş hızının geçmiştekilere göre daha hızlı olduğunu belirterek herkesin bu konuda çok dikkatli olmalarını istedi. Kovid-19 BA.5 varyantının aslında Omicron'un bir alt varyantı olduğundan bahseden Doç. Dr. Elif Hakko, benzer belirtiler gösterdiğini fakat bunun diğerlerine göre daha kolay bulaştığını ifade etti. Özellikle aşılı ve daha önce koronaya yakalanmış kişilerde üst solunum yolu enfeksiyonu yönünden belirtiler gösterdiğini aktaran Doç Dr. Hakko, bu varyantın daha önceki varyantlara göre koku ve tat kaybında daha az semptom gösterdiğini kaydetti.Aşıların hastalığın ağır geçirilmesi konusunda önlemede oldukça başarılı olduğunu ve bu nedenle mutlaka tamamlanması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, en 3 doz aşı yaptırmamış olan herkesin 3. dozlarını mutlaka olmakarı gerektiğini ifade etti. Risk grubunda olan kişilerin ise 4'üncü dozlarını yaptırmalarının onların sağlıkları açısından çok faydalı olacağını dile getiren Doç. Dr. Elif Hakko, sadece aşının değil maske kullanımlarının da aşıya ek olarak korunmada çok çok yararlı olduğunu ve özellikle toplu taşımalarda ve kapalı alanlarda yeniden zorunlu olması gerektiğini düşündüğünü aktardı. Hasta kişilerin sorumlu davranarak maske takmalarını istediğini söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, bu tedbirin hastalığın yayılımını azaltacağını kaydetti. Sonbahar aylarında vaka sayılarında yeniden bir artış olması beklentisinin yüksek olduğundan bahseden Doç. Dr. Elif Hakko, konuşmasının devamında okulların da açılmasıyla birlikte bu artışların daha fazla yaşanabileceğini ve bu nedenle önlemlerin şimdiden alınmasının vaka sayıları artışlarının önüne geçebileceğini söyledi.