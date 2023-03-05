Finans
05 Mart 2023 - 09:45

Masraflara yetişemeyenler dikkat! Her aileye 3.300 TL nakit yardımı başvuruları başladı!

Çocuklu aileleri yakından bir yardım duyurusu geldi. Günümüzde geçinmek bir hayli zorlaştı. Yüksek enflasyon, artan gıda fiyatları, zamlı ürünler, kiralar, eğitim masrafları derken artık işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Neyse ki bu seneki sosyal yardım ödemeleri seçim nedeniyle bir hayli fazla yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yeni ödeme desteği duyurusu geldi. Çocuklu aileler için 3 bin 300 TL ödeme yapılacak. Nasıl mı? İşte detaylar...

Finans
05 Mart 2023 - 09:45
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Masraflara yetişemeyenler dikkat! Her aileye 3.300 TL nakit yardımı başvuruları başladı!
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Masraflara yetişemeyenler dikkat! Her aileye 3.300 TL nakit yardımı başvuruları başladı! Çocuklu aileleri yakından bir yardım duyurusu geldi. Günümüzde geçinmek bir hayli zorlaştı. Yüksek enflasyon, artan gıda fiyatları, zamlı ürünler, kiralar, eğitim masrafları derken artık işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Neyse ki bu seneki sosyal yardım ödemeleri seçim nedeniyle bir hayli fazla yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yeni ödeme desteği duyurusu geldi. Çocuklu aileler için 3 bin 300 TL ödeme yapılacak. Nasıl mı? İşte detaylar...

para

ÇOCUKLU AİLELER İÇİN ÖDEME DUYURUSU! TAMI TAMINA 3 BİN 300 TL ÖDEME YAPILACAK

İşte beklenen haber geldi. Çocuklu aileler geçinmekte bir hayli zorlanmaktaydı. Ülkedeki refah seviyesinin iyice düşmesi, artan fiyatlar, enflasyon derken eğitim masraflarına para kalmıyordu. Devlet çocuklu aileler için bir kolaylık yaptı. O kolaylık ile beraber artık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çocuklu aileler için ödeme duyurusu geldi. Buna göre Bakanlık, gerekli şartları taşıyan çocuklu aileler için 3 bin 300 TL ödeme yapıyor. İşte diğer ayrıntılar...



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Çocuk ödeme destek ödemeleri, çocuğun öğrenim derecesine göre de değişiklik gösterebiliyor. Buna göre yapılan çocuk yardım ödemelerinin  5 bin 500 TL'ye kadar çıkabileceği de söylenenler arasında. 

BAŞVURMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Başvurular e devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bakanlığın sitesine e devlet sistemi ile giriş yaparak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yayınladığı yardım başvurusuna tıklayarak işlemlerinizi halledebilirsiniz. Ayrıca başvurular bulunduğunuz ildeki size en yakın bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne giderek de yapılabiliyor. Başvurular 10 gün içinde sonuçlanıp, ödemeler gerçekleştiriliyor. 

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