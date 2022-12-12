Kim Kimdir
12 Aralık 2022 - 22:16

Mastercef Büşra kimdir, kaç yaşında? Masterchef Büşra'nın memleketi bakın neresi çıktı!

Masterchef yeni sezona bomba gibi düşen isimlerinden olan Büşra Zambak dün akşam yayınlanan bölümde yarışmaya veda etti. Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında? Masterchef Büşra hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır

Kim Kimdir
12 Aralık 2022 - 22:16
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Mastercef Büşra kimdir, kaç yaşında? Masterchef Büşra'nın memleketi bakın neresi çıktı!


Masterchef'in 2022 sezonuna ilk gruptan ana kadroya 6. isim olarak dahil olan Büşra Zambak yarışma süresi içerisinde başarılı tabaklar çıkartırken iddialı isimler arasında da yer aldı. 11 aralık 2022 akşamı yarışmaya veda eden isim Büşra Zambak olurken 8. olarak yarışmayı tamamladı. Bunun üzerine Masterchef Büşra hakkında araştırma yapanlar memleketini görmesi üzerine dikkat çekti. Masterchef Büşra kimdir, kaç yaşında? Büşra Zambak hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR?

Aslen Denizlili olan Büşra Zambak, 25 yaşında ve 9 senedir profesyonel olarak aşçılık yapmaktadır. İstanbul'da hayatına devam eden Büşra Zambak, Güler Sabancı gibi üst düzey yöneticilerin yemeklerinden sorumlu. İtalyan mutfağına çok ilgi duyduğunu söyleyen Büşra, aynı zamanda fotoğrafçılık işiyle de uğraşıyor.



EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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