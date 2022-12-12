Masterchef'in 2022 sezonuna ilk gruptan ana kadroya 6. isim olarak dahil olan Büşra Zambak yarışma süresi içerisinde başarılı tabaklar çıkartırken iddialı isimler arasında da yer aldı. 11 aralık 2022 akşamı yarışmaya veda eden isim Büşra Zambak olurken 8. olarak yarışmayı tamamladı. Bunun üzerine Masterchef Büşra hakkında araştırma yapanlar memleketini görmesi üzerine dikkat çekti. Masterchef Büşra kimdir, kaç yaşında? Büşra Zambak hakkında merak edilenler...
Kim Kimdir
12 Aralık 2022 - 22:16
Mastercef Büşra kimdir, kaç yaşında? Masterchef Büşra'nın memleketi bakın neresi çıktı!
Masterchef yeni sezona bomba gibi düşen isimlerinden olan Büşra Zambak dün akşam yayınlanan bölümde yarışmaya veda etti. Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında? Masterchef Büşra hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır
Kim Kimdir
12 Aralık 2022 - 22:16
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