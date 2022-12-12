Mastercef Büşra kimdir, kaç yaşında? Masterchef Büşra'nın memleketi bakın neresi çıktı!







MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR?







Masterchef'in 2022 sezonuna ilk gruptan ana kadroya 6. isim olarak dahil olan Büşra Zambak yarışma süresi içerisinde başarılı tabaklar çıkartırken iddialı isimler arasında da yer aldı. 11 aralık 2022 akşamı yarışmaya veda eden isim Büşra Zambak olurken 8. olarak yarışmayı tamamladı. Bunun üzerine Masterchef Büşra hakkında araştırma yapanlar memleketini görmesi üzerine dikkat çekti. Masterchef Büşra kimdir, kaç yaşında? Büşra Zambak hakkında merak edilenler...Aslen Denizlili olan Büşra Zambak, 25 yaşında ve 9 senedir profesyonel olarak aşçılık yapmaktadır. İstanbul'da hayatına devam eden Büşra Zambak, Güler Sabancı gibi üst düzey yöneticilerin yemeklerinden sorumlu. İtalyan mutfağına çok ilgi duyduğunu söyleyen Büşra, aynı zamanda fotoğrafçılık işiyle de uğraşıyor.