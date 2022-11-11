MEDYA
11 Kasım 2022 - 12:29

Masterchef 10 Kasım eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı? İşte kaşık attıran yarışmacı!

Masterchef 10 Kasım özel bölümünde takım oyunu heyecanı yaşandı. Atatürk’ün en sevdiği yemekler pişirilirken gün sonunda iki isim eleme potasına girdi.

MEDYA
11 Kasım 2022 - 12:29
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Masterchef 10 Kasım eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı? İşte kaşık attıran yarışmacı!


Reyting rekorları kıran yemek yarışması Masterchef’te 10 Kasım’a özel bir bölüm çekildi. Atatürk’ün en sevdiği yemeklerin yapıldığı bölümde, yarışmacılar en güzel tabakları sunabilmek için birbirleriyle yarıştı. Kaybeden takımdan üç isim eleme potasına girerken bir isim ise hem dokunulmazlığın sahibi oldu hem de şeflere kaşık attırdı.

Masterchef 10 Kasım elenme adayları belli oldu

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyesi olduğu Masterchef Türkiye yarışmasında takım oyunu bölümü yayınlandı. 10 Kasım günü yayınlanan bölümde, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84.yılına özel yemekler yapıldı. Atatürk’ün en çok sevdiği yemekler menüsünde etli bamya, fava, karnıyarık, Selanik usulü ıspanaklı börek, kuru fasulye, pilav ve irmik helvası yer aldı.



Masterchef

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en güzel tabakları çıkarabilmek için mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. Masterchef’in 10 Kasım özel bölümünde kaybeden mavi takım oldu. Mavi takım oyuncuları bireysel dokunulmazlık oyununda ter dökerken dokunulmazlığı alan isim Metin oldu.

Masterchef 10 Kasım eleme adayları kimler, dokunulmazlığı kim aldı?

Metin, şeflerin hayran olduğu ve iltifatları sıraladığı bir tabak çıkarak Somer Şef’e ikinci kez kaşık attırdı. Metin dokunulmazlığın sahibi olurken, eleme potasına Görkem’i gönderdi. 

Masterchef

Mavi takım yarışmacıları aralarından bir ismi daha göndermek için oylama yaptı ve en çok oyu alan isim Tolga oldu. Böylelikle Tolga, bu haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

Kırmızı takımdan da potada Barış ve Burak Revanbahş yer alıyordu. Masterchef’in son takım oyunu ile iki isim daha eleme potasına girecek ve 6 isim içinden biri Pazar akşamı Masterchef’e veda eden isim olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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