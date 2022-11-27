Masterchef 26 Kasım eleme adayları! Bireysel oyun kazanan 3 isim adını ilk 9'a yazdırdı

Masterchef Türkiye’nin 26 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde nefesler tutuldu. Yarışmacı sayısının git gide azalması nedeniyle bireysel oyunlar takım oyunlarının önüne geçti. Son bölümde iki bireysel oyun oynandı ve bu oyunların ardından 3 yarışmacı Masterchef’in son 9’una girmeye hak kazandı. bir yarışmacı ise eleme potasına gitti. Masterchef 26 Kasım eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı haberimizde.
Masterchef 26 Kasım bireysel oyunu kim kazandı?Masterchef’te iki bireysel oyun birden oynandı. İlk bireysel oyunda tabakları başarıyla geçen 3 yarışmacı adını son 9’a yazdırdı. İlk turda gecenin en başarılı tabağı Kıvanç’tan çıktı ve eleme potasına girmekten kurtuldu. İkinci başarılı tabak Görkem’in, üçüncü başarılı tabak ise Büşra oldu. Bu isimler Masterchef’te bir hafta daha kalmaya hak kazandı.
Masterchef 26 Kasım bireysel oyunun kazananları Kıvanç, Görkem ve Büşra oldu.