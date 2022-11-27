Masterchef 26 Kasım eleme adayları! Bireysel oyun kazanan 3 isim adını ilk 9'a yazdırdı







Masterchef 26 Kasım bireysel oyunu kim kazandı?







Masterchef 26 Kasım eleme adayı kim oldu?

Masterchef Türkiye’nin 26 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde nefesler tutuldu. Yarışmacı sayısının git gide azalması nedeniyle bireysel oyunlar takım oyunlarının önüne geçti. Son bölümde iki bireysel oyun oynandı ve bu oyunların ardından 3 yarışmacı Masterchef’in son 9’una girmeye hak kazandı. bir yarışmacı ise eleme potasına gitti. Masterchef 26 Kasım eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı haberimizde.Masterchef’te iki bireysel oyun birden oynandı. İlk bireysel oyunda tabakları başarıyla geçen 3 yarışmacı adını son 9’a yazdırdı. İlk turda gecenin en başarılı tabağı Kıvanç’tan çıktı ve eleme potasına girmekten kurtuldu. İkinci başarılı tabak Görkem’in, üçüncü başarılı tabak ise Büşra oldu. Bu isimler Masterchef’te bir hafta daha kalmaya hak kazandı.Masterchef 26 Kasım bireysel oyunun kazananları Kıvanç, Görkem ve Büşra oldu.İkinci bireysel oyunda geriye kalan 4 yarışmacı bir kez daha mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Finale Tolga ve Yağız kaldı. Ancak Tolga, en az başarılı tabağı yaparak haftanın 4. Eleme adayı oldu. Masterchef’te dokunulmazlık ve takım oyunlarının tamamlanmasıyla bu hafta eleme potasına giden isimler Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga oldu. Bu dört isimden biri bu akşam Masterchef hayallerine veda edecek. Öte yandan Masterchef’te geçen hafta Barış elenmişti. Barış gözyaşları içerisinde önlüğünü bırakıp yarışmaya veda ederken yarışmacılar duygusal anlar yaşamıştı. Masterchef 27 Kasım bölümünde ise bir yarışmacı daha yarışmadan ayrılacak.