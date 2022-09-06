Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı kim kazandı?

Masterchef kaptanlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'te yedek yarışmacılardan ana kadroya çıkan kişi Vural oldu. Yeni takımların belirlenmesi adına nefes kesen kaptanlık yarışı sonuçlandı. Mavi takım kaptanı olmak için Kaan ve Vural'ın karşı karşıya geldiği düello da kazan belli oldu. 2022 Masterchef 5 Eylül mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef’te oluşan takımlar kırmızı ve mavi takım kaptanları haberimizde yer almaktadırVural ve Kaan'ın arasında gerçekleşen düelloda çikolatalı sufle yapılması istendi. İki yarışmacının arasındaki kıyasıya mücadelede kazanan kişi Kaan oldu. Jüriler iki suflenin de olmadığını fakat kötünün iyi olarak Kaan'ınkini seçtiklerini belirttiler.Kaan Gamze Tayfun Kıvanç Çağatay Görkem Barış Demir AyazMelih Metin Vural Yağız Büşra Serpilay Burak Kaya Dilan