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06 Eylül 2022 - 12:32

Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı kim kazandı?

Her hafta takımların değiştiği Masterchef yarışmasında bu hafta mavi takım kaptanının kim olduğu merak konusu oldu. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın tadımları sonrasında karar verilmesi üzerine dün akşam yayınlanan bölümde mavi takım kaptanı belli oldu. 5 Eylül 2022 Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu?

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06 Eylül 2022 - 12:32
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Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı kim kazandı?
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'te yedek yarışmacılardan ana kadroya çıkan kişi Vural oldu. Yeni takımların belirlenmesi adına nefes kesen kaptanlık yarışı sonuçlandı. Mavi takım kaptanı olmak için Kaan ve Vural'ın karşı karşıya geldiği düello da kazan belli oldu. 2022 Masterchef 5 Eylül mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef’te oluşan takımlar kırmızı ve mavi takım kaptanları haberimizde yer almaktadır

Masterchef kaptanlığı kim kazandı?

Vural ve Kaan'ın arasında gerçekleşen düelloda çikolatalı sufle yapılması istendi. İki yarışmacının arasındaki kıyasıya mücadelede kazanan kişi Kaan oldu. Jüriler iki suflenin de olmadığını fakat kötünün iyi olarak Kaan'ınkini seçtiklerini belirttiler.

Masterchef bu hafta mavi takım kaptanı kim oldu?

Mavi Takım: Kaan Gamze Tayfun Kıvanç Çağatay Görkem Barış Demir Ayaz

Kırmızı Takım: Melih Metin Vural Yağız Büşra Serpilay Burak Kaya Dilan

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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